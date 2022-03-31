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日職／新庄剛志便服親自指導王柏融 期待「新版王醬」
日本職棒火腿隊開季慘吞5連敗，監督新庄剛志承受不少壓力，今天看到王柏融等球員提前自主練習，他也親身指導，調整了一下王柏融的揮棒準備動作，就看今天對西武之戰能否收到效果。
日本當地時間下午6點開打的比賽，一般來說球員提前4小時開始訓練即可，不過王柏融、佐藤龍世等人提前5小時就開始打擊練習，新庄剛志看到球員自主練習，還沒換衣服就穿著便服走進場中，開始指導。
新庄剛志特別去調整了王柏融打擊準備姿勢，將持棒位置向下移動，新庄表示，只是一點點的調整，不需要太在意結果如何，也請大家期待「新版的王醬（王柏融暱稱）」。
新庄更進一步解釋調整的方式，「想像你跟太太或女朋友撐傘走了40分鐘的路」，要如何保持最穩定的姿態，因此他建議王柏融要讓球棒自然的保持在身體前方、靠近自己的下半身，才能更好運用棒頭的重量。
「不能太想打全壘打。」新庄剛志說：「太想打全壘打力量就會用過頭，這樣反而打不出全壘打。」
【 #日本ハム 】ビッグボス、私服姿で早出練習に登場 王柏融には直接打撃指導「新しいワンちゃんで」 https://t.co/eoIqiig9uK #北海道日本ハムファイターズ #lovefighters #baseball pic.twitter.com/8shq9h0Ngv— スポーツ報知 プロ野球取材班 (@hochi_baseball) March 31, 2022
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