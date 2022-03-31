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中職／獅隊調薪公布 古林睿煬調幅破200%

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
獅隊公布調薪結果，投手古林睿煬加薪幅度更是超過200%。 聯合報系資料照
獅隊公布調薪結果，投手古林睿煬加薪幅度更是超過200%。 聯合報系資料照

2022年中華職棒賽季將在4月2日開打，統一獅隊今天公布團隊調薪結果，去年雖在總冠軍賽失利，但整體薪資調幅仍達5%以上，一共7名選手簽下複數年合約，其中陳傑憲三年合約總計2160萬元，投手古林睿煬加薪幅度更是超過200%。

獅隊今天公布調薪結果，外野三鬼都當上「複」翁，陳傑憲簽下三年複數約，2022年月薪57萬、2023年月薪60萬、2024年月薪63萬；蘇智傑簽下兩年複數約，2022年月薪50萬、2023年月薪52萬；林安可簽下兩年複數約，2022年月薪46萬、2023年月薪48萬。

另外，林岱安簽下三年複數約，2022年月薪33萬、2023年月薪37萬、2024年月薪40萬；江辰晏簽下二年複數約，2022年月薪28萬、2023年月薪30萬。

還有兩人簽下複數年約，但陳韻文預計簽下三年複數約，合約細節雖尚在確認中，但其三年合約期間平均月薪55萬，調幅27.9%以上，而林靖凱簽下兩年複數約，2022年月薪30萬，2023年月薪基於合約保密條款將不予公布。

除複數年約選手外，不少球員都獲得加薪，有三人調幅超過100%，古林睿煬月薪從5萬5千元加薪12萬5千元，2022月薪18萬，加薪幅度227.3%；吳承諭加薪8萬，加薪幅度114.3%，今年月薪應為15萬；林子豪加薪5萬，2022月薪10萬，加薪幅度100%。

另外，劉軒荅加薪5萬5千元，2022年月薪24萬5千元，加薪幅度約28.9％，鄭鈞仁加薪9萬，2022年月薪27萬，加薪幅度68.8%。

統一獅球團表示，今年球季即將在本週正式開打，球團也期許選手及教練團們能夠再次拚出好成績，全隊力拚隊史第11座總冠軍金盃。

陳傑憲 統一獅 古林睿煬

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