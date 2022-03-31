中職／CPBLTV推優惠 五隊套餐訂3個月打9折

中華職棒CPBLTV 2.0推出，資費方案引起球迷不少討論，今天聯盟公布新的優惠方式，選擇五隊都看的「全餐」且一次訂購3個月，就可享9折750元的優惠，相較原方案訂3個月省了81元。

CPBLTV將於4月1日起在Hami Video平台開放訂閱，每個帳號可同時在3個不同裝置上使用，選擇單隊主場轉播的「單點」形式，費用為一個月77元，而單月支付277元，則可觀看五隊主場賽事。

而今日中職再推出「球迷優享方案」，觀看五隊主場賽事方案，一次訂購3個月90天，即可以9折750元，平均每個月250元。

目前中職五隊主場另在Twitch上提供轉播，其中除了富邦悍將隊免費外，共有四隊需要付費訂閱，若全看等於要308元，中職的「球迷優享方案」相較來說，單月可省58元。

CPBLTV特色在於，電腦、手機、平板、連網電視都能看，除了中職全賽事外，還有賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，照顧所有球迷收視需求。