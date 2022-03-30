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日職／吳念庭本季首安出爐 火腿開季5連敗近25年最慘

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日本火腿隊開季陷入大低潮，今天在札幌巨蛋對西武隊之戰，先發投手加藤貴之6局上大崩盤，單局被攻下5分送掉江山，終場3：5落敗，火腿一勝難求吞下5連敗，寫下近25年最慘紀錄。

日職新球季25日開打，火腿開季第1個系列戰在福岡巨蛋遭軟銀隊3戰橫掃，昨天回到札幌主場出賽，對西武3連戰又輸掉前兩戰，新監督新庄剛志還未嘗到領軍首勝的滋味。

火腿今天打完前5局1：0領先，加藤貴之只被揮出1支安打，投出6次三振，不料6局上兩出局後，竟被連續揮出7支安打，一口氣失5分；火腿6局下雖以3支安打追回兩分，終場仍以兩分之差落敗。

吳念庭以西武替補一壘手的身分登場，6局上跑回本季第1分，8局上揮出本季首支安打，火腿台將王柏融未有上場機會。

日職新球季開打6天，火腿和阪神隊都是開季5連敗，另外10隊勝場都已開張，這是火腿繼1997年球季之後，再次嘗到開季5連敗。

日本火腿 西武

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