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中職／劉東洋接任台鋼雄鷹總經理 本周遞交經營企劃書

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台鋼雄鷹正式宣布由劉東洋出任總經理暨領隊一職。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹正式宣布由劉東洋出任總經理暨領隊一職。圖／台鋼雄鷹提供

中職第6隊台鋼雄鷹球團在今天正式宣布，總經理暨領隊人選確定由中華職棒聯盟宣推部主任劉東洋接任，雄鷹球團除感謝中華職棒聯盟會長蔡其昌割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助，也將於本周向聯盟遞交經營企劃書，

台鋼集團表示，除3月2日當天已經發布台鋼雄鷹董事長、副董事長分別由王炯棻、孫正強擔任外，各界所關心的總經理（暨領隊）人選則在台鋼雄鷹邀請下，由中華職棒聯盟宣推部主任劉東洋接任，並於本週向聯盟遞交經營企劃書。

台鋼集團指出，職棒球團的運營在各階段都有不同的目標與挑戰，目前台鋼雄鷹處於籌備階段，特別需要熟悉聯盟運作與國際合作的能量，因此特別力邀在聯盟任職服務超過15年的宣推部主任劉東洋接任總經理乙職。

畢業於日本大阪關西大學新聞研究所的劉東洋從中華職棒基層出身，與日本職棒界互動交流密切，推動台日間國際賽事交流，曾擔任過《職業棒球雜誌》主編、聯盟國際組組長、日本職棒球評等工作，一路到聯盟宣推部主任，超過15年在聯盟服務的專業資歷，相信可以協助台鋼雄鷹盡速完成球團相關部門的籌組。台鋼集團也特別感謝中華職棒聯盟會長蔡其昌割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助。

台鋼集團特別感謝總統蔡英文在25日接見職棒冠軍中信兄弟隊時，給予職棒第6隊台鋼雄鷹的期許與鼓勵。台鋼雄鷹如能通過聯盟常務理事會的審核，必將秉持使命感，偕同其它球團共同構築台灣的職棒運動文化，推動職棒真正產業化。

台鋼集團目前旗下已有企甲冠軍台鋼南鷹足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，加上即將成立的職棒台鋼雄鷹隊，將成為台灣首見版圖橫跨足球、職籃、職棒三棲的企業。

台鋼 中華職棒 棒球

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