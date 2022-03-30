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中職／華燈初上Hana來了 劉品言為桃猿開幕戰開球 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
樂天桃猿將在4月5日於桃園主場的開幕戰邀請知名女星劉品言開球。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿將在4月5日於桃園主場的開幕戰邀請知名女星劉品言開球。圖／樂天桃猿提供

2022樂天桃猿「Rise Up」開幕戰將在4月5日於桃園主場盛大展開，當日內野全發送應猿巾，開球貴賓為大家邀請到知名女星劉品言與你我一同Rise Up。

劉品言在2002年以女子歌唱團體Sweety出道，開始了她的演藝生涯；她在出道後進入唱片錄製、影劇演出、節目主持、廣告演出等領域。

2007年初，她前往巴黎留學；2012年，她以於電影《金孫》之演出，入圍第47屆電視金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎獎項。2013年，她以於《含苞欲墜的每一天》之演出，獲頒第48屆金鐘獎戲劇節目女配角獎獎項。2021年，她以於《未來媽媽》之演出，入圍第56屆電視金鐘獎戲劇節目女配角獎獎項，演藝成就非凡。

劉品言在2021年參與台劇《華燈初上》的問世，演出劇中角色「Hana」，深具衝擊性的張力和精湛演技與群星再創台劇高峰，劉品言在劇中全力展現演技，是台灣極具代表性的演技派明星。

對於將為桃猿開球，劉品言説：「好期待啊，我的第一個YT節目就是在桃園拍攝的，桃園城市很漂亮，球場上球員扮演好自己的角色，我呢就負責開出好球，為桃猿加油。與桃猿男兒一起挑戰總冠軍。」

樂天桃猿

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