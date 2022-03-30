日職／先超跑再飛天摩托車 Big Boss進場行頭要價破1億日圓

休賽季話題不斷的火腿隊監督「BIG BOSS」新庄剛志到了開季仍是眾人矚目的焦點，他昨晚在火腿主場開幕戰更先後乘著麥拉倫超跑與「飛天摩托車」進場，光是這兩項出場行頭，價值就飆破1億日圓（約新台幣2347萬元）。

火腿將在明年啟用新主場，因此昨天除了是火腿本季主場首戰，也是最後一次在札幌巨蛋進行主場開幕儀式。

喜愛「出奇招」的新庄剛志這回在開幕式想必也讓球迷留下了深刻的印象，他先是乘坐要價3000萬日圓（約新台幣704萬）的麥拉輪（McLaren）600LT超跑，開幕儀式時他更駕著能飄浮在空中的「飛天摩托車」進場，這是日本新創企業「A.L.I. Technologies」所打造的「XTURISMO Limited Edition」，一台要價7770萬日圓（約新台幣1824萬元），光是出場行頭，就超破1億日圓。

不過，回歸現實面，新庄剛志執教生涯首勝尚未開張，火腿開季已吞下4連敗，昨天還慘遭西武完封，新庄剛志對此信心喊話：「我們會克服這些困難，大家會不斷成長，我們才剛開始呢！」