判官人生／蘇建文致力於經驗傳承 成立裁判學校是遠大藍圖

擔任職棒裁判超過30年的蘇建文，除了在場上擔任鐵面無私的判官，他也致力於提拔後進，盼裁判也能一代代傳承下去，且裁判環境越來越完善，夢想著有一天台灣也能有裁判學校。

對裁判來說，沒有噓聲的比賽就是一場好比賽，但裁判也是人，難免還是會有遭受現場球迷噓聲或網路謾罵的時候。不過蘇建文往往不選擇逃避，而是希望用教育的方式讓大家了解規則和案例，也希望能幫助到裁判後輩與業餘裁判。

蘇建文在臉書上成立「蘇老師棒球裁判實務及規則教室」行之有年，社團裡面有許多業餘裁判及球迷，當有疑問時「蘇老師」就會現身解答。

回想起當初會設立這個社團，蘇建文指出，原本很多業餘裁判只要有問題就會打電話詢問，有次一名業餘裁判提議乾脆成立一個社團，「我那時也沒想這麼多，反正打電話來只有1對1，透過這個平台我就是1對10、1對100都有了，可以做更好效果的教育。」

蘇建文常為了在這個平台上為大家解答弄到三更半夜，他笑說：「我老婆也罵我有必要搞這麼累嗎，但我希望是對國內棒球有幫助，我從這個平台裡也是教學相長，我回答問題時無形當中讓我很多東西又更熟悉了。」

退休後夢想成立裁判學校 系統性培養後進

熱心與其他裁判交流、教育後輩的蘇建文目前58歲，也讓他漸漸開始思考退休後想要做的事。蘇建文就在書中提及，退休後成立「裁判學校」是他心中遠大的藍圖。

蘇建文以美國裁判學校為例，他曾在1995年第一次去美國裁判學校，他回憶，當時已經在中職站裁判3年了，算是有一點底子，「所以第一天看到他們（其他學員）的動作就偷笑，怎麼跟一群沒有經驗的一起學習，但是第2天、第3天後，他們進步很快，裁判學校有能力把人家塑造成這樣，所有教材、動作都是一致的。」

蘇建文提及，目前台灣培養裁判的方式，比較像是經驗相授的感覺，「但這樣的話每個人教學的東西都不一樣，也不能老是在業餘裡面去選將，因業餘裁判沒有受到正規教育，是以拜師為藝方式學習，很多動作可能還要再改，倒不如素人一開始接受很正統的養成教育。」

蘇建文也提到，不像美國職棒一樣有新人聯盟、1A、2A、3A到大聯盟，以及日本職棒有獨立聯盟、三軍、二軍到一軍，有層層關卡可以讓裁判磨練，若能站上最高層級就是最頂尖的裁判；早期中華職棒連二軍都沒有，因此養成更為困難，雖然現在有二軍，但他仍希望有一個正統教育機構。

蘇建文認為，若職棒要走得長遠，除了改善球團、球員的環境，花心思在裁判養成上也是非常重要的事情，「裁判不能老是土法煉鋼，一直都是這些人在用，老的也會退，新鮮人有什麼誘因讓他們投入，這樣才是正確的方向，所以我退下來的話，如果有幸成立這樣的教育機構，我是非常樂意去協助這樣的工作。」

給新鮮人的建議 要禁得住被罵、自律最重要

雖然裁判環境辛苦，仍不乏充滿熱情的新鮮人想要進入職棒、站上夢想的舞台擔任裁判。被問到對有興趣挑戰的新人有什麼樣的建議，蘇建文笑說：「以前學長曾經跟我們講說，裁判是沒頭路的人才來做，其實是真的，他們知道裁判是很難為的，大部分人才不要做這種吃力不討好的工作。」

裁判就是球場上的「判官」，不過蘇建文指出，一般判官可以經過思考再做出判決，但棒球裁判要在瞬間就宣判對錯，「贏的人不會謝謝你，輸的人就是罵你，所以你抗壓力要夠，要耐得住人家罵，如果耐不住人家罵，很容易就會半途而廢。」

另外，蘇建文也提到，當職棒裁判常常要出差，容易跟家人聚少離多，各國職業運動的裁判離婚的人很多，「台灣還算很小，美國離婚的太多了，家人需要你的時候不在身邊怎麼辦，很容易吵起架來，所以必須要有辦法在場上被謾罵、場下跟家人吵架時抗壓力也要有。」

蘇建文強調，當裁判一定要有自律性，他舉例，裁判為了公正性不能跟球員、教練吃飯，也絕對不能出入風化場所或酒駕等，甚至裁判組在外出差或是在二軍宿舍，主管都會晚點名，也會控管財產、交友圈等，「如果自律性夠的話再考慮進來這個行業，如果你喜歡很自由，在這個環境就會比較辛苦，以前很多人無法適應就離開了。」