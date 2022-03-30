判官人生／裁判史上留名 蘇建文成就「沒有噓聲的比賽」

29歲那年站在人生的交叉口、蘇建文邁步踏入從未接觸過的棒球領域、成為中職裁判，31年執法生涯不怕挫折，支撐他完成每場「沒有噓聲的比賽」，示範如何從小人物熬出頭，在中職裁判史上留名。

蘇建文人生的前29年，有排球選手資歷，當過保險業務員、外銷鞋廠採購行政人員、男士護膚單位經理，跟棒球的連結僅是與老婆一起看比賽的興趣，職棒元年中職招考裁判的訊息，卻讓他轉了個彎、踏入棒球圈，與棒球結緣超過30年。

中華職棒1990年開打，蘇建文在老婆的鼓勵下，投履歷應徵中職裁判，打破徵才訊息上「曾是棒球國手尤佳」的限制，從200多份履歷中脫穎而出的原因，除了通過體能測試，耿直老實的應答也是關鍵，就像老婆眼中的他，個性「硬邦邦的、就像那顆棒球。」

門外漢熬成專業裁判 蘇建文：我不怕挫折

從棒球門外漢，到成為每個判決都能左右場上勝負的裁判，又是在裁判養成還未制度化的中職草創期，領了練習衫和棒球規則就上工，僅能靠著摸索和碰撞、邊走邊學。

截至目前為止，蘇建文中職執法3227場，1991年踏入行、1992年3月19日以右線審生涯初登場，接著上半季尾聲主審初登場，一路走來有難忘的片段、經歷過衝突的場面，也有感到光榮、成就的回憶。

許多中職場上經典衝突場面、蘇建文都有參與，包括2003年總冠軍賽興農牛與兄弟象交手，蘇建文判定興農牛隊鄭兆行漏踩壘包，換來牛隊總教練陳威成一拳、「職棒教練打裁判」成新聞；2009年總冠軍賽第7戰兄弟象隊朱鴻森用身體頂撞蘇建文遭驅逐出場、2015年總冠軍賽，當時Lamigo桃猿隊總教練洪一中衝出休息室的「跨欄事件」等，都令人難忘。

31年來最難忘的還是主審初登場，1992年兄弟象隊拿下職棒上半季冠軍後，蘇建文獲得首度站主審的機會，當時味全龍隊身高200公分的洋砲馬斯一顆偏高的球沒揮棒，被蘇建文拉弓三振，馬斯氣得把球棒往腿上用力一折、折成兩半，蘇建文笑說：「當然很驚嚇，是我判錯了嗎？他有需要這種舉動嗎？」後來回去看了影片，以馬斯的身高、那個高度的判決沒有問題。

至於挫折呢？蘇建文想了許久說道，「我不怕挫折，既然進到這個圈子工作，就知道這個工作必須面對挑戰。」

認真要說的話，蘇建文認為「更判」是最挫折的時刻，像是近年一直被討論的本壘衝撞「波西條款」運用，當下的判決因為電視輔助判決機制而被改判，會有種專業被凌駕的感覺。

遇過火爆的衝突、也遇過挫折，對蘇建文來說，是身為裁判必須要面對的事，發生了誤判也不見得全是壞事，從錯誤中學習、下次再碰到同樣的狀況，要怎麼改進。

菜鳥主審有過人勇氣 王貞治讚許成就「火眼金睛」

2015年世界12強棒球賽預賽至8強在台灣舉行，預賽在天母棒球場日本與墨西哥隊比賽，蘇建文擔任主審，蘇建文識破墨西哥打者羅培茲想靠著「演」出觸身球騙到上壘，即使總教練上場抗議還是維持原判。

這個判決成就他「火眼金睛」、「超級喜歡蘇建文」的美名，後來透過媒體報導得知，王貞治也肯定蘇建文的執法表現，蘇建文笑說，代表台灣裁判在國際執法，可以獲得這樣的肯定很榮幸。

但真的要說成就感，蘇建文回憶菜鳥階段當主審時，一場比賽出現判決爭議，當時沒有電視輔助判決，但當下他立刻拿起麥克風，用解說的方式平息紛爭，他笑說，那時拿起麥克風的手還在顫抖，但還是順利地表達場上應用規則，也符合當下判決，「可以有這樣的反應、勇敢地跳出來，真的覺得很有成就感。」

面對批評、扭轉錯誤 成就沒有噓聲的好比賽

「我們不是主角，沒有噓聲就是一場好比賽」，裁判工作是孤單的，必須面對日復一日的訓練，長時間配合賽事出差，擔任主審執法時重裝達4公斤，長年下來，除了挨球吻、棒打，還有職業病如膝關節鈣化、脊椎問題，有功無賞，一個差錯、有時候甚至沒有錯，都需要承受噓聲、謾罵。

「面對」，蘇建文還是這句話，面對挫折、面對失敗、面對批評，現在資訊發達，就算不願意看，親友也會傳訊息詢問，每個人面對批評和挫折的方式不同，有人喜歡透過物質，例如吃東西、小酌，有人會尋求親友的安慰，但更重要的是去「扭轉」。

蘇建文表示，當場上出現較大的狀況時，賽後開會會去看重播、接受審判委員提出的建議，有時前一天有誤判，隔天到球場，透過賽前訓練，利用場上沒有輸贏的時候，練習誤判的play，會要求同仁互相教學相長，踩壘包互相看，當在做這個動作時， 球員教練、甚至球迷有看到，就話說：「昨天蘇建文那個誤判，今天有在認真喔！」

當然這不是要做給別人看，而是必須要去做，誤判之後，心裡上的反應、怎麼調整，接下來技術方面要怎麼拉回來更重要。

從投手出手到球進到捕手手套，以150公里的球速來說，只有約0.4秒的反應時間，30多年來、場上場下累積的經驗和磨練，都是為了讓比賽中的每個0.4秒令人心服口服。

球場上的鎂光燈從來不屬於裁判，完成一場沒有噓聲的比賽、就是好比賽，蘇建文習慣賽前不吃飯，當比賽有個完美的結尾，從場上走下來的那段路，有勝隊球迷的歡呼、有敗隊球迷的嘆息，但蘇建文笑說：「那時候肚子也餓了，只想著要吃什麼美食，可以好好釋放壓力。」

一腳踏入棒球圈至今31年、3227場執法，不僅是中職史上第一人，也是亞洲現役裁判執法破3000場的唯一，選擇在這個時間點出自傳，其實有過掙扎。蘇建文坦言一開始婉拒出書邀約，「我只是個小人物」，但出版社一席話打動他，現在人很喜歡看小人物怎麼在困難的環境中成長。

蘇建文表示，這本書最大的意義不是在個人，而是想要讓球迷了解裁判的成長過程，透過這本書希望讓大家尊重社會上很多小人物的專業，裁判們間戲稱，「沒工作的才來當裁判」，但是行行出狀元，只要努力專注在一個領域、終能熬出一片天，或許透過這樣的分享，可以大家改變想法，發揮互相尊重的精神。

圖／春光出版提供

書名：火眼金睛與0.4秒的判斷：中華職棒鐵面裁判蘇建文的三千站場

作者：蘇建文

出版社：春光

出版日期：2022/03/31