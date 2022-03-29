中職／獅隊洋砲羅薩開轟無用 兄弟官辦熱身賽搶勝

中央社 / 台北29日電
陳子豪。 兄弟臉書粉絲團
陳子豪。 兄弟臉書粉絲團

中職官辦熱身賽統一獅隊洋砲羅薩開轟無用，兄弟隊比賽後半段靠著接連3支二壘打追分，終場以4比3拿下勝利；兄弟隊洋砲福來喜官辦熱身賽安打出爐，今天有單場2安好表現。

中華職棒官辦熱身賽統一獅隊今天在澄清湖棒球場與中信兄弟交手，獅隊派出古林睿煬先發，古林睿煬首局有狀況先投出四壞保送，接著被岳東華、福來喜、許基宏接連敲出安打失掉2分。

獅隊1局下追回分數，1人出局後潘武雄選到保送上壘，洋砲羅薩開轟，2分砲一棒幫助球隊扳平比數，再靠著蘇智傑、林子豪接連安打，超前比分。

兄弟隊2到7局都沒能拿下分數，8局靠著詹子賢二壘打開啟攻勢，陳子豪二壘打送回追平分，張志豪代打敲出二壘打、送回超前分，獅隊比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

兄弟隊洋砲福來喜今天賽前官辦熱身賽安打遲未開張，昨天在自辦隊內賽開轟，今天延續好手感，首局敲出安打，7局敲出個人單場第2安，今天單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點。

獅隊先發投手古林睿煬今天投3局、用球數偏多52顆，被敲6支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分責失分、無關勝敗；兄弟先發投手鄭凱文今天投3局被敲4安，包括1發全壘打，投出3次三振，失掉3分責失分，也是無關勝敗。

古林睿煬 統一獅

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