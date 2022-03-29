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中職／宇宙邦贏天空龍 霸帝士來台首轟賞龍隊第1敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊霸帝士來台後首度開轟，面對味全龍隊敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊霸帝士來台後首度開轟，面對味全龍隊敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

「龍王」王維中在熱身賽持續狀況告急，今天對富邦悍將隊先發3局被敲7安打，包括范國宸的兩分砲，最終失血5分，兩隊一度以5：5戰平，霸帝士7局下掃出致勝陽春砲，幫助悍將以6：5贏球，賞給味全龍隊在官辦熱身賽第1敗。

龍隊總教練葉君璋很早就欽點王維中扛起4月3日賽季首戰，但他在自辦賽的出賽內容不理想，球速也拉不上來，已引起外界高度關注，擔憂他的調整可能趕不上開季，今天首度在官辦熱身賽亮相被視為重點指標。

王維中第1局就遭遇危機，王勝偉、霸帝士敲安，高國輝補上二壘打先灌進2分；第2局因王正棠的投手正面強襲球直擊左腿膝蓋側面，驚動葉總、投手教練郭勝安上場關心他的狀況，王維中留在場上續投，進入第3局後再度失血，高國麟先以安打助悍將再添1分，范國宸補上兩分砲。

富邦悍將隊霸帝士來台後首度開轟，面對味全龍隊敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊霸帝士來台後首度開轟，面對味全龍隊敲出陽春砲。圖／富邦悍將隊提供

王維中先發3局共用59球，被敲7安打、1轟，送出4次三振，失5分都是責失分，恐牽動龍隊開幕投手規畫。

龍隊面對0：5落後急起直追，劉基鴻先在5局敲出兩分砲，第7局悍將洋投艾思凱壞球連發，單局只被敲1安打，卻出現4次保送，還有大暴投的出現，龍隊攻下3分追平，也讓悍將決定換投，艾思凱此役出賽1.2局出現5次四死球，控球極度不理想。

勝敗關鍵出現在7局下，霸帝士敲出陽春砲，來台後首度開轟，這一轟成為此役致勝安，讓在官辦熱身賽前4戰全勝的龍隊吞下首敗。

高雄澄清湖球場由中信兄弟以4：3擊敗統一獅隊，獅隊洋砲羅薩1局下敲出兩分砲，兄弟在8局靠詹子賢、陳子豪、張志豪連3支二壘打串聯，攻下2分逆轉戰局。

王維中 霸帝士

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