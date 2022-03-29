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日職／王柏融、吳念庭代打都失手 火腿4連敗近25年最慘

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

華麗的開幕秀之後，火腿隊Big Boss依舊一勝難求，今天以0：4輸給西武獅隊，寫下隊史近25年首次開季4連敗；兩位台將王柏融吳念庭都代打出賽空手而歸，兩人的本季首安都還沒出現。

火腿賽季從客場面對軟銀隊展開，吞下3連敗，今天回到札幌巨蛋出賽，Big Boss為了開幕秀絞盡腦汁，今天以駕駛浮空摩托車飛天上1分半鐘進場，驚呆各界，浮誇系開場後，回到場上尋求執教首勝。

火腿將上澤直之押在此戰，先發8局失4分，挨了山川穗高兩發陽春砲，火腿打線追不回差距，終場吞下完封敗。

王柏融在8局代打，面對右投平井克典，攻擊偏高指叉球打成右外野飛球出局，吳念庭則在9局代打，面對右投西村天裕，未出棒看著好球進壘遭到三振。

火腿吞下這一敗後，推進開季4連敗，為隊史繼1997年以6連敗開局以來最慘。

火腿 王柏融 吳念庭

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