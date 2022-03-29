快訊

「阿美族男」遠赴芬蘭申請外籍參軍未錄取 烏克蘭使館曝原因

4月電價漲不漲？ 經濟部「暫不決定」理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／史上最浮誇開幕秀 Big Boss騎摩托車飛天1分半鐘

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
BIGBOSS超誇張出場。 擷圖自畫面
BIGBOSS超誇張出場。 擷圖自畫面

史上最浮誇主場開幕秀今天在札幌巨蛋上演，火腿隊Big Boss乘坐價值7700萬日圓的浮空摩托車盤旋球場上空，飛行時間約1分半鐘，據信是世界首見監督飛上天的開幕演出，新庄剛志向全場球迷表示，希望打造一支能讓全國人民展露笑顏的札幌球隊。

火腿今天回到札幌巨蛋進行主場開幕戰，Big Boss繼25日在客場福岡巨蛋的開幕秀從箱子內閃亮登場後，主場秀更令外界期待，他也預告已進行完最後調整，請球迷拭目以待。

今天開賽前半小時，開幕秀正式展開，從先發9人的登場就氣勢滂礡，外野螢幕打造船的意象，選手從距離地面5.75公尺的高台上，搭乘電梯向下來到球場上。

Big Boss的登場掀起全場高潮，他所駕駛的浮空摩托車被工作人員推進場內後，在全場矚目下升空、盤旋，飛行了約1分半鐘才落地，他摘下安全帽，將飛行外套脫掉後隨性一甩，帥氣朝內野走去，選手則在他身後隨行。

Big Boss所駕駛的浮空摩托車為來自東京的A.L.I. Technologies公司所推出的商品，去年10月26日限量預購發售200台，售價7700萬日圓。

精心設計的開幕秀，Big Boss卻犯下怎麼也算不到的失誤，他在致詞時喊話要打造讓全國人民綻放笑顏的札幌球隊，期許今天過招的火腿、西武兩軍一起打出一場好比賽，讓棒球成為更有趣的運動，語畢高喊「2020年火腿主場開幕戰Playball！」竟把年份給說錯了。

火腿 新庄剛志 西武

延伸閱讀

這次換你當BOSS！《殺戮尖塔》模組《Downfall》現已免費獨立推出

日職／開季3連敗慘破隊史 BIG BOSS自嘲：能歷史留名是好事

日職／紅到美國去 大聯盟官網報導「Big Boss」

日職／明天先發今天先中繼 BIGBOSS奇招連發還是輸

相關新聞

日職／史上最浮誇開幕秀 Big Boss騎摩托車飛天1分半鐘

史上最浮誇主場開幕秀今天在札幌巨蛋上演，火腿隊Big Boss乘坐價值7700萬日圓的浮空摩托車盤旋球場上空，飛行時間約...

中職／潘忠韋復出講評 預測象、獅、悍將晉季後賽

中華職棒富邦悍將主場開幕戰4月4日登場，也將是球評潘忠韋抗癌復出首度講評中職例行賽，潘忠韋分析今年中職各隊戰力，看好統一...

韓職／新會長4不政策酒駕零容忍！姜正浩復出之路堪憂

前海盜隊韓籍重砲姜正浩因多次酒駕被逮，重創大聯盟生涯，先前傳出老東家培證英雄隊願意以底薪簽回他，給予再次延續生涯的機會。但隨著新KBO總裁許龜淵上任，姜正浩回鍋一事將可能出現變數。 日前培證英雄

中職／CPBLTV訂閱方案出爐 每月單點77元、全餐277元

球迷敲碗許久的CPBLTV 2.0，今天終於公布訂閱方案，單隊購買為77元，全賽事購買則為277，每個帳號可同時在3個行...

春季聯賽／高苑科大中止5連敗 台啤4連勝

成棒春季聯賽高苑科大賽前一勝難求，今天與高雄大學交手，莊中華8局敲出清壘二壘打，率隊以5比2拿勝，終止5連敗；台灣啤酒投...

棒球／抗癌成功復出講評美職 潘忠韋：能回來不容易

棒球球評潘忠韋抗癌成功後，順利在今年重回轉播台，並加入華視轉播美職的行列，他坦言，「能回來也是不容易」，他現在身體狀況已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。