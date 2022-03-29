日職／史上最浮誇開幕秀 Big Boss騎摩托車飛天1分半鐘

史上最浮誇主場開幕秀今天在札幌巨蛋上演，火腿隊Big Boss乘坐價值7700萬日圓的浮空摩托車盤旋球場上空，飛行時間約1分半鐘，據信是世界首見監督飛上天的開幕演出，新庄剛志向全場球迷表示，希望打造一支能讓全國人民展露笑顏的札幌球隊。

火腿今天回到札幌巨蛋進行主場開幕戰，Big Boss繼25日在客場福岡巨蛋的開幕秀從箱子內閃亮登場後，主場秀更令外界期待，他也預告已進行完最後調整，請球迷拭目以待。

今天開賽前半小時，開幕秀正式展開，從先發9人的登場就氣勢滂礡，外野螢幕打造船的意象，選手從距離地面5.75公尺的高台上，搭乘電梯向下來到球場上。

Big Boss的登場掀起全場高潮，他所駕駛的浮空摩托車被工作人員推進場內後，在全場矚目下升空、盤旋，飛行了約1分半鐘才落地，他摘下安全帽，將飛行外套脫掉後隨性一甩，帥氣朝內野走去，選手則在他身後隨行。

Big Boss所駕駛的浮空摩托車為來自東京的A.L.I. Technologies公司所推出的商品，去年10月26日限量預購發售200台，售價7700萬日圓。

精心設計的開幕秀，Big Boss卻犯下怎麼也算不到的失誤，他在致詞時喊話要打造讓全國人民綻放笑顏的札幌球隊，期許今天過招的火腿、西武兩軍一起打出一場好比賽，讓棒球成為更有趣的運動，語畢高喊「2020年火腿主場開幕戰Playball！」竟把年份給說錯了。