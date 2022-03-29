棒球／U18東岸聯盟31日台東開打 備戰青棒選拔賽

2022東岸聯盟U18棒球錦標賽將於31日開打，此次創新高18支球隊參賽，地主分台東縣聯隊、東體紅、東體白3隊參賽，比賽採7局制，各隊藉此機會為接下來5月青棒國手選拔賽備戰。

東岸聯盟從2017年起開辦U18青棒層級賽事，有鑒於東部是台灣棒球人才庫，但受地理位置和經費影響，東部球隊外出比賽機會受限，希望透過邀請外縣市球隊到台東交流，讓球員透過高強度實戰累積經驗、提升心理素質，也驗收訓練成果。

此次東岸聯盟創新高18支球隊參賽，110學年度木棒聯賽8強球隊幾乎都有派隊或者組成縣市聯隊參賽，比賽將於3月31日在台東體中、台東賓賜棒球場舉行，預賽分3組進行，6隊一組打單循環賽，每組積分前2名隊伍晉級決賽，冠軍預計4月5日出爐。

地主台東體中此次分3隊參賽，分別為台東縣聯隊、台東體中紅隊、台東體中白隊，總教練陳峰岳受訪表示，台東縣聯隊和白隊主要以高一、高二球員為主，紅隊以可打王貞治盃選拔賽的高三球員為主體。

陳峰岳表示，5月開始就是國手選拔賽王貞治盃和玉山盃青棒賽，來參賽的球隊心態都差不多，主要希望透過比賽挑選後面2個選拔賽的可用之兵；此次台東體中分3隊參賽，加上比賽場次多，可以讓球員有更多上場機會，觀察球員的進步幅度，也當作是這陣子訓練成果的小測試。

除了地主隊外，今年木棒聯賽冠軍隊平鎮高中、季軍大溪高中都有派隊參賽，另外穀保家商分2隊參賽，分別為穀保家商、以及與鶯歌工商組成新北市聯隊，普門中學分2隊參賽，另一隊為跟三民高中、高苑工商組成高雄市聯隊。

此外還有成功商水、玉里高中、花蓮體中、羅東高工、壽山高中、西苑高中，興大附農、西苑高中、新社高中組成台中市聯隊，以及麥寮高中和善化聯隊（善化高中、台南海事、白河商工組隊）參賽。