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棒球／抗癌成功復出講評美職 潘忠韋：能回來不容易

中央社 / 台北29日電
潘忠韋。 擷圖自畫面
潘忠韋。 擷圖自畫面

棒球球評潘忠韋抗癌成功後，順利在今年重回轉播台，並加入華視轉播美職的行列，他坦言，「能回來也是不容易」，他現在身體狀況已經比較穩定，但今年1天只能安排播1場球賽。

華視今年將繼去年再度轉播美國職棒，主播陣容有錢定遠、陳亞理，球評則有耿伯軒、王雲慶、潘忠韋。潘忠韋在2019年底被診斷出罹患急性白血病，經過2次骨髓移植抗癌成功，身體狀況慢慢恢復中，也將在今年球季重返轉播台。

潘忠韋除了會轉播中華職棒富邦悍將的賽事，也加入華視轉播美職的球評陣容。談到之後工作安排的情況，潘忠韋今天出席華視記者會時表示，「依照現在身體比較穩定的狀況，當然就是邊播邊看狀況，可以接的工作就把時間排出來，可以持續服務當然是最好。」

以往在生病前，潘忠韋常常清晨或一早播美職、晚上又播中職，幾乎沒有休息時間，還會在車上過夜。不過他說，現在已不會這樣安排班表，今年1天絕對只會轉播1場比賽，醫生也提醒他，大概5年之後才能像正常人一樣工作、飲食，日常生活都要經過各個階段循序漸進。

由於時差的關係，美職都是一大早的比賽，潘忠韋指出，現在可能要調整一下生理時鐘，如果真的有困難，也可以用安眠藥讓睡眠時間提早一點，「如果真的調不過來當然還是以身體為主。」

除了球員要打熱身賽，球評也要熱身，潘忠韋之前就在富邦悍將的自辦熱身賽開始「春訓」，播了3場比賽。他坦言，其實一開始是很緊張的，轉播熱身賽前一天緊張到胃有一點不舒服，「所以心情調適上強度也要一步一步拉高，不要一下子拉太快。」

不過潘忠韋指出，後來實際到球場反而是很開心、很輕鬆的心情，透過轉播熱身賽後，也大概知道強度在哪裡，因此現在比較好調整，「目前還不錯，隔天睡醒都可以恢復到8成，這陣子都像職業選手在訓練，慢慢排菜單，看能不能應付今年的轉播。」

富邦悍將 中職

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