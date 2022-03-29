中職／CPBLTV訂閱方案出爐 每月單點77元、全餐277元

球迷敲碗許久的CPBLTV 2.0，今天終於公布訂閱方案，單隊購買為77元，全賽事購買則為277，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，海外球迷也可收看。

中職官方賽事轉播平台CPBLTV在2014年正式營運，提供球迷中職賽事轉播服務，採付費模式，讓球迷除了收看一軍例行賽直播，同時也可收看賽事VOD、二軍賽事、歷史賽事、明星賽等系列賽，以及選秀會、年度頒獎典禮等年度盛會。2022年4月1日起，CPBLTV將轉換平台，在Hami Video正式上架，以嶄新的面貌與大家見面，並提供更優質的收視服務與多樣化的訂閱方案。

CPBLTV今年將提供全新訂閱服務，正式在Hami Video上架，讓球迷朋友有更多元的選擇，除了仍然可以在同一個平台上收看五隊主場賽事，也推出單隊主場賽事訂閱方案，5隊都有單隊主場賽事購買方案，每個月77元，訂購聯盟全賽事則為277元；海外球迷也不孤單，全新CPBLTV收視方案，繼續提供海外收視服務。

4月1日起CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，首先下載Hami Video app，接著使用行動門號登入，再選擇收視方案，簡單3步驟就可享受專屬的2022中職賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看，除了中職全賽事外，還有賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，照顧所有球迷收視需求。