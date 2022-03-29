韓職／新會長4不政策酒駕零容忍！姜正浩復出之路堪憂

前海盜隊韓籍重砲姜正浩因多次酒駕被逮，重創大聯盟生涯，先前傳出老東家培證英雄隊願意以底薪簽回他，給予再次延續生涯的機會。但隨著新KBO總裁許龜淵上任，姜正浩回鍋一事將可能出現變數。

日前培證英雄以最低年薪3000萬韓元合約簽下姜正浩，並要求他須先完成一年球監，預計2023年才能重回賽場，如今卻傳出回鍋老東家不太樂觀。

根據韓媒指出，新上任KBO總裁許龜淵強調球員們須遵守「4不政策」，包括不酒駕、不打假球、不性犯罪及不使用禁藥，這席話將可能影響姜正浩重返韓職。

許龜淵強調，「最近有些深刻的體會，一些球員的偏差行為將會對整個棒球界造成嚴重的影響，所以我們應杜絕這些行為。」對於姜正浩回歸一事，許龜淵也向韓媒《OSEN》表示，「要決定姜正浩備受爭議的回歸並非易事，必須考慮到很多事，這將需要花一些時間。」

姜正浩復出之路坎坷，原本在2020年英雄隊就有意給他第二次機會、重返球場，但礙於國內輿論壓力影響，球團最終只能收回合約。如今好不容易加盟英雄隊，卻可能碰上KBO審查卡關，能否在明年賽場順利亮相，仍存有許多未知數。