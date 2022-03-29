快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

韓職／新會長4不政策酒駕零容忍！姜正浩復出之路堪憂

聯合新聞網 / 綜合報導
姜正浩韓職回歸可能卡關。 美聯社
姜正浩韓職回歸可能卡關。 美聯社

前海盜隊韓籍重砲姜正浩因多次酒駕被逮，重創大聯盟生涯，先前傳出老東家培證英雄隊願意以底薪簽回他，給予再次延續生涯的機會。但隨著新KBO總裁許龜淵上任，姜正浩回鍋一事將可能出現變數。

日前培證英雄以最低年薪3000萬韓元合約簽下姜正浩，並要求他須先完成一年球監，預計2023年才能重回賽場，如今卻傳出回鍋老東家不太樂觀。

根據韓媒指出，新上任KBO總裁許龜淵強調球員們須遵守「4不政策」，包括不酒駕、不打假球、不性犯罪及不使用禁藥，這席話將可能影響姜正浩重返韓職。

許龜淵強調，「最近有些深刻的體會，一些球員的偏差行為將會對整個棒球界造成嚴重的影響，所以我們應杜絕這些行為。」對於姜正浩回歸一事，許龜淵也向韓媒《OSEN》表示，「要決定姜正浩備受爭議的回歸並非易事，必須考慮到很多事，這將需要花一些時間。」

姜正浩復出之路坎坷，原本在2020年英雄隊就有意給他第二次機會、重返球場，但礙於國內輿論壓力影響，球團最終只能收回合約。如今好不容易加盟英雄隊，卻可能碰上KBO審查卡關，能否在明年賽場順利亮相，仍存有許多未知數。

酒駕

相關新聞

韓職／新會長4不政策酒駕零容忍！姜正浩復出之路堪憂

前海盜隊韓籍重砲姜正浩因多次酒駕被逮，重創大聯盟生涯，先前傳出老東家培證英雄隊願意以底薪簽回他，給予再次延續生涯的機會。但隨著新KBO總裁許龜淵上任，姜正浩回鍋一事將可能出現變數。 日前培證英雄

中職／樂天女孩添3新血 4/5桃園首戰16人應援名單公布

樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls，6位練習生經過2個月培訓後，今天公布女孩正選名單，雅涵（Kimi）、婉卉...

中職／「薪」指標 10人月薪逾70萬

過去被視為頂薪的月薪50萬元，放眼中職已經比比皆是，如今70萬元成為「薪」指標，本季將有10人月薪達70萬元以上，突破去...

中職／江少慶、陳俊秀 撞出200萬對決

中職最貴的投手與最貴的野手，江少慶目前對戰陳俊秀握有一面倒優勢，兩人本季在場上過招瞬間，將成史上第一組合計月薪突破200...

中職／艾璐胡智為夫妻同心 新球季披統一獅戰袍出擊

中職統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季擴編，新成員艾璐是球員胡智為的太太，艾璐表示，先生很支持她繼續跳舞，她也期待在...

中職／賴智垣不當龍將當悍將 富邦證實談約中

去年遭樂天桃猿隊釋出的投手賴智垣，新東家可望在近日內確定，富邦悍將隊證實與他進行合約洽談中，底定後將會盡快對外宣布。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。