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中職／樂天女孩添3新血 4/5桃園首戰16人應援名單公布

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls今天公布3名新進成員。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls今天公布3名新進成員。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls，6位練習生經過2個月培訓後，今天公布女孩正選名單，雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）以及詩媛（十元）在開幕戰前入選正式女孩名單，今天也揭曉16位將在4月5日開幕戰應援的女孩名單。

樂天女孩6名練習生包括芷霖、雅涵、伊婷、婉卉、詩媛和佳琳，從2月中開始接受「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「媒體應對心理課」、「總監嘉義春訓舞蹈營」以及Rakuten Girls舞蹈終極試煉。

球團肯定6位練習生的努力，今天宣布將雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）以及詩媛（十元）納入正式樂天女孩成員，芷霖、伊婷和佳琳則是預計力拚6月6日下半季測試轉正的機會。

雅涵的女孩背號選擇24號，宋婉卉喜歡6號，而詩媛則是採用55號作為女孩背號，3位女孩將在開幕周的3場比賽一一登場，6人也將在4月5日開幕戰集合，由雅涵率先登場應援，其他人則是觀摩感受氣氛。

4月5日開幕戰樂天女孩應援名單也在今日公布，除了是雅涵正式應援的首場比賽外，隊長籃籃率領岱縈、曲曲、卉妮、菲菲、熊霓、若潼、凱莉絲、ABU'U、孟潔、紫庭、張語芯、琳妲、林襄以及李芳等16位女孩，在開幕戰攜手為猿隊應援。

樂天女孩 樂天桃猿 啦啦隊

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