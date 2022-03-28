快訊

威爾史密斯一巴掌震驚好萊塢 名導轟 「他的藉口是坨屎」

勞保局電話服務中心人員確診 接觸者60人PCR採檢

中職／艾璐胡智為夫妻同心 新球季披統一獅戰袍出擊

中央社 / 台北28日電
中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入新成員，其中包含球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（圖），出身棒球世家的她，過去和家人同隊是夢想，如今和先生穿上同樣的球衣，也算是圓夢。 中央社
中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入新成員，其中包含球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（圖），出身棒球世家的她，過去和家人同隊是夢想，如今和先生穿上同樣的球衣，也算是圓夢。 中央社

中職統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季擴編，新成員艾璐是球員胡智為的太太，艾璐表示，先生很支持她繼續跳舞，她也期待在球場上為他應援，一圓自己與家人同隊的夢想。

艾璐本名李亞璇，出身棒球世家，父親是前中職三商虎投手李杜宏，母親也是前中華隊女壘國手葉麗珠，哥哥是前旅日棒球好手李杜軒，她去年底從樂天女孩退役，今年1月接受胡智為求婚。

日前熱身賽，看著先生在場上投球，艾璐表示現在已經不會緊張，「我反而會更希望自己可以在他先發時應援」，過去希望和家人同隊，如今和先生穿上同樣的球衣，為同一支球隊努力一圓夢想。

艾璐也透露，胡智為場上霸氣，場下自律，除了訓練時態度認真，還會每天寫日記記錄訓練狀況，更在比賽期間嚴格控管飲食，幫助自己在球場上表現更好。

中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（前排左起）與職籃PLG攻城獅啦啦隊慕獅女孩成員姍姍與一七亮相，並跳起應援舞蹈。 中央社
中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（前排左起）與職籃PLG攻城獅啦啦隊慕獅女孩成員姍姍與一七亮相，並跳起應援舞蹈。 中央社

統一獅與台灣職籃P. LEAGUE+新竹攻城獅跨界合作，其中啦啦隊也有交流，攻城獅專屬啦啦隊MuseGirls慕獅女孩成員姍姍與一七加入Uni-Girls，新球季將以18人陣容為統一獅持續應援。

一七神似Uni-Girls副隊長賴賴，引起球迷熱議，她透露和籃球相比，棒球場上球員個人應援曲很多，花了很多時間記住舞步，其中最怕跳吳桀睿的應援曲。

喜歡跳舞的姍姍還在就讀大學，她表示自己是棒球迷，從2017年開始關注U18世界盃的李丞齡，也是她在獅隊印象最深的球員，希望今年李丞齡能站穩一軍。

Uni-Girls新成員亮相（1）中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（中）與職籃PLG新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩成員一七（右）與姍姍（左）亮相。中央社記者張新偉攝 111年3月28日 中央社
Uni-Girls新成員亮相（1）中華職棒統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，球員胡智為新婚太太、前樂天女孩艾璐（中）與職籃PLG新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩成員一七（右）與姍姍（左）亮相。中央社記者張新偉攝 111年3月28日 中央社

棒球 統一獅 胡智為

延伸閱讀

中職／悍將APP提供免費下載 集點可兌換啦啦隊實戰球衣

中職／開幕戰「胡」了 胡智為5局好投屠猿成開幕戰首選

中職／胡智為5局好投 蘇智傑、姚雨翔開轟獅隊搶勝

曾幫林秉樞帶風向 沒品維尼李柏璋辱統一獅球員想調解　　

相關新聞

中職／艾璐胡智為夫妻同心 新球季披統一獅戰袍出擊

中職統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季擴編，新成員艾璐是球員胡智為的太太，艾璐表示，先生很支持她繼續跳舞，她也期待在...

中職／賴智垣不當龍將當悍將 富邦證實談約中

去年遭樂天桃猿隊釋出的投手賴智垣，新東家可望在近日內確定，富邦悍將隊證實與他進行合約洽談中，底定後將會盡快對外宣布。

日職／火腿為台灣球迷做專訪 王柏融透露愛上日本「納豆」

日職新球季在上星期正式展開，日本火腿球團特別為台灣球迷專訪王柏融，除了談到他第四年的旅日生活、和隊友的互動以及對BIGBOSS的想法，他還透露自己喜歡上日本的「納豆」。 火腿在昨日不敵軟銀後吞下

中職／開幕戰唯一首局首打席開轟 獅隊怪物羅偉超誇張

中職新球季將於4月2日開打，中信兄弟隊在台中洲際球場迎戰統一獅隊，展開全年300場球季賽首戰；回顧過去32年開幕戰，出現...

中職／50萬已非指標 10人月薪達70萬寫史上開季第一次

50萬已經不夠看，70萬成為現今中職「薪」指標，今年將有10人月薪達70萬以上，突破去年開季時的8人，人數寫下史上新高，...

中職／本季首現「200萬」本土過招 陳俊秀預見未來會更多

中職「薪」情衝上新領域，今年以10人月薪達70萬以上開季為史上首見，本季還將誕生第一組合計月薪突破200萬的本土投打對決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。