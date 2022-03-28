中職／艾璐胡智為夫妻同心 新球季披統一獅戰袍出擊
中職統一獅隊啦啦隊Uni-Girls新球季擴編，新成員艾璐是球員胡智為的太太，艾璐表示，先生很支持她繼續跳舞，她也期待在球場上為他應援，一圓自己與家人同隊的夢想。
艾璐本名李亞璇，出身棒球世家，父親是前中職三商虎投手李杜宏，母親也是前中華隊女壘國手葉麗珠，哥哥是前旅日棒球好手李杜軒，她去年底從樂天女孩退役，今年1月接受胡智為求婚。
日前熱身賽，看著先生在場上投球，艾璐表示現在已經不會緊張，「我反而會更希望自己可以在他先發時應援」，過去希望和家人同隊，如今和先生穿上同樣的球衣，為同一支球隊努力一圓夢想。
艾璐也透露，胡智為場上霸氣，場下自律，除了訓練時態度認真，還會每天寫日記記錄訓練狀況，更在比賽期間嚴格控管飲食，幫助自己在球場上表現更好。
統一獅與台灣職籃P. LEAGUE+新竹攻城獅跨界合作，其中啦啦隊也有交流，攻城獅專屬啦啦隊MuseGirls慕獅女孩成員姍姍與一七加入Uni-Girls，新球季將以18人陣容為統一獅持續應援。
一七神似Uni-Girls副隊長賴賴，引起球迷熱議，她透露和籃球相比，棒球場上球員個人應援曲很多，花了很多時間記住舞步，其中最怕跳吳桀睿的應援曲。
喜歡跳舞的姍姍還在就讀大學，她表示自己是棒球迷，從2017年開始關注U18世界盃的李丞齡，也是她在獅隊印象最深的球員，希望今年李丞齡能站穩一軍。
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