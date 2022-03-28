中職／賴智垣不當龍將當悍將 富邦證實談約中

去年遭樂天桃猿隊釋出的投手賴智垣，新東家可望在近日內確定，富邦悍將隊證實與他進行合約洽談中，底定後將會盡快對外宣布。

賴智垣在今年春訓期間隨味全龍隊練球、比賽，爭取獲得正式選手合約，在龍隊先確定留用劉昱言後，賴智垣也還留在最終候選名單上，但現在悍將隊決定出手。

悍將球團證實，目前球團與賴智垣選手接觸中，正在進行合約洽談，若有好消息會對外宣布。

賴智垣為職棒「星二代」，父親賴宗霆（原名賴有亮）擁有10年職棒生涯，其中9年效力俊國熊、興農牛隊，也就是悍將隊前身，如今兒子可望披上悍將隊球衣，也算是球隊上的血脈相承。

猿隊去年共計10人放在戰力外名單，扣掉轉職的林家峰，另外9人已有6人確定新東家，包括詹智堯、陽耀勳、洪聖欽都獲悍將隊延攬，吳丞哲、江國謙前進統一獅隊，劉昱言前進龍隊，如今賴智垣也可望跟進行列，在悍將隊延續職棒生涯。