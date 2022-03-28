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中職／開幕戰唯一首局首打席開轟 獅隊怪物羅偉超誇張

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

中職新球季將於4月2日開打，中信兄弟隊在台中洲際球場迎戰統一獅隊，展開全年300場球季賽首戰；回顧過去32年開幕戰，出現不少特殊全壘打紀錄，獅隊退役洋砲羅偉在1996年首局首打席開轟，成為難以超越的障礙，至今無人能追上。

1996年3月19日在台南球場進行的統一獅、三商虎隊開幕戰，獅隊以衛冕軍的身分在主場亮相，多明尼加好手羅偉來台首戰擔任先發三壘手、開路先鋒，面對虎隊先發投手康明杉，在兩壞球後看到第一顆好球就轟出陽春砲，不但創下開幕戰紀錄，也是隊史首次首局首打席開轟。

羅偉在開幕戰大演個人秀，單場6打數3安打、攻下3分打點，幫助獅隊11：5大勝，個人包辦新球季首安、首轟、首打點、首得分；當時台南球場湧進爆滿13000人觀戰，這位兼具長程砲、速度的球員打得很過癮，笑說：「很興奮，賽前就決定要在爆滿球迷面前打出佳績，期許未來在中職能有更好表現。」

獅隊日籍總教練大石彌太郎季前就對羅偉評價很高，認為他是全方位打者，可守二、三壘成為內野活棋，尤其腳程快、上壘率高，地位有如1991年幫助獅隊拿下隊史首冠的「魔鬼」卡羅，開幕戰給他打了「150分」。

對老球迷來說，羅偉確實是中職發展初期的A咖洋砲，來台首季也幫獅隊完成2連霸。

羅偉效力獅隊兩個球季出賽190場，繳出打擊率3成30、全壘打29支、打點128分、盜壘成功39次的成績；值得一提的是，他在1996年出現13支三壘打，寫下空前紀錄，直到2012年才被兄弟象隊張正偉以15支超越。

羅偉是中職史上首位初亮相就擊出全壘打的球員，直到2004年3月3日，劉芙豪才成為本土第一人，但在開幕戰締造這項紀錄的球員，除了羅偉還找不到第二人。

中職 統一獅

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