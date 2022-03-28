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中職／悍將APP提供免費下載 集點可兌換啦啦隊實戰球衣

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
悍將APP相關內容。圖／富邦悍將隊提供
悍將APP相關內容。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將APP去年推出後，因互動集點廣受球迷好評，今天正式完成更新開放下載；悍將球團指出，本年度不僅系統介面再度優化升級，同時新增拍照圖框與提供更完整的悍將相關訊息，最受球迷期待的2022年點數任務系統，在免費參加集點活動後，還可兌換數百項球員與啦啦隊實戰球衣等贈品。

悍將APP已在iOS與android雙平台更新上架，提供球迷免費下載體驗。

悍將指出，今年大幅增加免費任務數量，球迷只要購買新莊主場內野門票，進場後開啟悍將APP（需開啟定位及藍芽系統）即可自動觸發感應紀錄，比賽結束後系統將自動依照賽事結果與內容發放相對應任務點數，不論是「因雨延賽」、「悍將勝利」、還是「烽火連天」（悍將全場得分7分以上）或是「地老天荒」（當日賽時240分鐘以上），都可得到相對應的任務點數。

點數累積除可兌換賽前開球、參加抽獎或其他球隊特殊活動外，更可兌換經球隊官方認證的教練、球員、啦啦隊實戰球衣和實戰斷棒等夢幻逸品，以及各式簽名球、球員款悍將球帽等數百件贈品供球迷選擇。

今年更開放捐贈點數做公益，鼓勵球迷一起將點數化為愛心捐贈，季末球團將統計點數後捐贈二手比賽用球、二手釘鞋等物資給偏鄉基層球隊，與球迷一起攜手幫助支持棒球運動發展。

悍將強調，球隊以綠色智慧球場為目標，去年首度推出互動型球隊專屬APP，除傳統單向的訊息傳遞與電子票券的基本功能外，更透過點數任務系統與球迷互動，創造額外進場樂趣。

這不僅大幅降低紙張浪費，更將球迷每次進場與消費都化為點數累積，成為國內職業運動球團首見之創舉，在球季期間每日平均吸引超過5千人使用，不僅是悍將與球迷互動的重要雙向橋梁，也成為未來智慧球場與球迷間的重要媒介。

悍將APP相關內容。圖／富邦悍將隊提供
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啦啦隊 富邦悍將 棒球

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