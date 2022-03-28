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日職／火腿為台灣球迷做專訪 王柏融透露愛上日本「納豆」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本火腿球團特別為台灣球迷專訪王柏融，大王透露自己喜歡上日本的「納豆」。。 擷圖自推特
日本火腿球團特別為台灣球迷專訪王柏融，大王透露自己喜歡上日本的「納豆」。。 擷圖自推特

日職新球季在上星期正式展開，日本火腿球團特別為台灣球迷專訪王柏融，除了談到他第四年的旅日生活、和隊友的互動以及對BIGBOSS的想法，他還透露自己喜歡上日本的「納豆」。

火腿在昨日不敵軟銀後吞下開季3連敗，明回到主場力求開季首勝，今天火腿球團放上我國旅日好手王柏融的專訪，被問到迎來日職第四年的賽季，王柏融提到「起初來日本一定是非常多的不適應，比如說他們的文化還有一些習慣性，或者是球場上或是私底下，那都是跟以前在台灣有非常大的不同，經過了1年、2年、3年，然後來到今年第4年，自己也慢慢習慣在日本的生活。」

王柏融談到隊友和新監督新庄剛志，表示球隊在BIGBOSS的帶領下相當有活力，新庄剛志總會鼓勵選手在場上盡量展現自己，不用害怕失敗，就算失敗也不會責備，因為他相信選手是很努力想要有好表現。

至於談到日本美食，王柏融透露自己在台灣的時候就蠻喜歡日本料理，來到日本每樣食物都非常喜歡，不過來日本後才開始喜歡的食物是「納豆」，「在台灣的時候比較少吃到納豆，但日本的餐廳都會有準備納豆，看到日本選手吃，自己也跟著吃，吃起來的感覺還是蠻不錯的，有時候配飯野蠻好吃的。」

日本料理

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