日職／開季3連敗慘破隊史 BIG BOSS自嘲：能歷史留名是好事
火腿在昨（27）日不敵軟銀後吞下開季3連敗，這也讓新庄剛志成為隊史過去66年，首位開季三戰皆敗的新任監督，對此「BIG BOSS」不但開玩笑說自己要改名為「BIG BOSTSU」，還自嘲「能夠歷史留名是好事」。
火腿開季就苦吞3連敗，是今年全聯盟唯一一支還沒開張的球隊，賽後新庄剛志表示沒能贏球很可惜，要深切反省，不過他還是保持樂觀，自嘲「能夠歷史留名是好事，從現在開始反撲來個有趣的賽季！」
此外新庄剛志還開玩笑要將自己的名字從「BIG BOSS」改成「BIG BOSTSU」，Botsu意味著大沉沒、大沉船，開季三戰全輸讓這個用詞顯得相當貼切。
新庄剛志希望球員能吸取開季三連敗的教訓，累積經驗回北海道繼續努力，「回北海道要超認真了！請拭目以待。」火腿明天將在主場迎戰西武，盼能在主場球迷觀戰之下，獲得好彩頭開張。
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