中職／本季首現「200萬」本土過招 陳俊秀預見未來會更多

中職「薪」情衝上新領域，今年以10人月薪達70萬以上開季為史上首見，本季還將誕生第一組合計月薪突破200萬的本土投打對決組合，江少慶、陳俊秀這組全聯盟最貴投手、野手，目前對戰由江少慶取得一面倒的優勢。

想要「湊」出200萬的本土投打對戰，光靠一個人的荷包絕對不夠，在江少慶以前，中職只出過兩名月薪100萬以上的選手，分別是2016年的郭泓志（101.7萬）及2017、18年的林智勝（120萬）。

郭泓志那年，全聯盟第二高薪為林益全的65萬，加總為166.7萬；林智勝那兩年，2017年的投手最高薪為潘威倫51萬，2018年則是鄭凱文60萬，加總各為171萬、180萬。

今年在陳俊秀月薪達到93萬後，終於迸出史上第一組200萬對戰，江少慶在去年季中簽下的4.5年合約平均月薪113.3萬。兩人加總206.3萬。

雖是史上最貴的交手，但陳俊秀淡淡說：「我覺得環境越來越好，這個以後會多的是。」確定的是，明年林泓育月薪攀升88萬，也將加入這個行列。

陳俊秀、江少慶各在印地安人體系待了6、8年，相差5歲的兩人，不曾同層級打拚過，江少慶剛從新人聯盟展開職棒生涯時，陳俊秀已拚到2A以上。兩人去年在中職場上的過招，由江少慶握有一面倒的優勢，9打數沒被敲出安打，還有3次三振。

今年身價站上生涯新高，陳俊秀坦言，月薪越高，打不好時相對會被放大解釋，「但我就是做好我自己的，我的心思都是想辦法幫助球隊。」