中職／50萬已非指標 10人月薪達70萬寫史上開季第一次

50萬已經不夠看，70萬成為現今中職「薪」指標，今年將有10人月薪達70萬以上，突破去年開季時的8人，人數寫下史上新高，雖然胡金龍退出「70萬俱樂部」，但今年多了江少慶、陳冠宇、郭嚴文入會。

目前已有3隊公布全隊談薪結果，僅剩統一獅、味全龍隊尚未公布，而兩隊月薪70萬以上的選手各1人，分別是陳鏞基、王維中，也是「70萬俱樂部」人數最少的球隊。

樂天桃猿隊以4人居冠，陳俊秀的93萬不僅是猿隊最高薪，也是全聯盟野手第一高薪，接著是林泓育的85萬；陳冠宇去年下半季以月薪70萬加盟，郭嚴文今年則是3年合約的最後一年，月薪首度突破70萬、來到72萬。

中信兄弟維持和去年一樣的兩人，李振昌以80萬居全隊最高薪，接著是張志豪的75萬；富邦悍將隊也和去年開季時一樣是兩人，但名單不一樣，去年為林益全和胡金龍，今年則是江少慶（113.3萬）、林益全（70萬）。

胡金龍去年月薪70萬，結束悍將生涯後，獲得獅隊延攬，月薪遭到大砍為18萬，告別金字塔頂端的位置。

若考慮複數年合約，這10人僅陳俊秀、林益全、郭嚴文將在今年季後重新議約，另外7人都確定將在「70萬俱樂部」續會，另有一名已預約報到的新會員，就是明年月薪將站上73萬的鄭凱文。