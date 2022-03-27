快訊

一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／缺席悍將主視覺 高國輝不在意：世代交替

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將高國輝（左起）、中信兄弟呂彥青、統一獅林靖凱、樂天桃猿陳晨威及味全龍郭天信出席中職開季宣傳活動。記者侯永全／攝影 侯永全
富邦悍將高國輝（左起）、中信兄弟呂彥青、統一獅林靖凱、樂天桃猿陳晨威及味全龍郭天信出席中職開季宣傳活動。記者侯永全／攝影 侯永全

富邦悍將隊今年主視覺少了林益全、高國輝，在球迷間討論熱烈，當事人之一的高國輝倒是不在意，認為這是「世代交替」的象徵，也看好高國麟張進德以及范國宸等中生代能夠帶領球隊。

雖然在球隊年度主視覺上缺席，高國輝認為影響沒有球迷討論的這麼大，「我們重點還是在球場上，這不是最重要的地方，希望大家關注我們在球場上的表現。」

高國輝目前在熱身賽表現兩極，6打數敲出1轟，另外5次都被三振，他也自認調整還沒到位，特別是在好球帶掌握上，但也點名申皓瑋、戴培峰兩名年輕選手已經調整得不錯，「希望開季前可以武裝好自己，為球隊打出好成績。」

相較新生代，高國輝認為中生代的表現會是球隊的關鍵，點名高國麟、張進德、范國宸如果表現穩定，球隊戰績也會跟著穩定，「希望他們扛起這支球隊的戰績，畢竟未來還是需要靠他們去扛起來。」

高國輝 張進德 高國麟

延伸閱讀

影／中職五球星為新球季宣傳

中職／新莊站內滿滿悍將 快來找林益全、高國輝打卡

中職／月薪66萬「非常滿意」 陳鴻文首度對外4局無失分

中職／申皓瑋春訓已炸6轟 丘總對他有更深期待

相關新聞

中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

中華職棒今天舉行開季宣傳記者會，也揭曉聯盟年度口號「#鬥陣相挺」，不過今天本土疫情案例暴增，而中職開幕戰剩下不到一周，會...

中職／第六隊領隊、教頭有人選 台鋼近期送交企劃書

中華職棒今天舉行開季宣傳活動，會長蔡其昌也透露第六隊籌辦進度，預計近期就會遞交營運企劃書，其中領隊、總教練也已經有鎖定人...

中職／月薪上看25萬 郭天信只簽一年約繼續拚

味全龍隊「天哥」郭天信新球季月薪上看25萬元，漲幅高達150%，21歲的他還沒打算「定下來」，自己主動提出簽一年約就好，...

日職／火腿近藤健介秀中文 相信王柏融本季會有好表現

今天日職火腿隊台灣粉絲團貼出影片，「大王」王柏融的隊友兼球隊主砲近藤健介特地用中文向台灣球迷問好，並表示自己很想來台灣，也想實地走訪首都和台北101。

中職／缺席悍將主視覺 高國輝不在意：世代交替

富邦悍將隊今年主視覺少了林益全、高國輝，在球迷間討論熱烈，當事人之一的高國輝倒是不在意，認為這是「世代交替」的象徵，也看...

中職／練完球來參加活動 呂彥青預計4月中進入實戰

中信兄弟隊因張志豪受傷，今天由呂彥青「代打」出席中華職棒開季宣傳記者會，呂彥青也因肩膀疲勞導致春訓進度落後，不過目前已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。