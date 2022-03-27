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中職／缺席悍將主視覺 高國輝不在意：世代交替
富邦悍將隊今年主視覺少了林益全、高國輝，在球迷間討論熱烈，當事人之一的高國輝倒是不在意，認為這是「世代交替」的象徵，也看好高國麟、張進德以及范國宸等中生代能夠帶領球隊。
雖然在球隊年度主視覺上缺席，高國輝認為影響沒有球迷討論的這麼大，「我們重點還是在球場上，這不是最重要的地方，希望大家關注我們在球場上的表現。」
高國輝目前在熱身賽表現兩極，6打數敲出1轟，另外5次都被三振，他也自認調整還沒到位，特別是在好球帶掌握上，但也點名申皓瑋、戴培峰兩名年輕選手已經調整得不錯，「希望開季前可以武裝好自己，為球隊打出好成績。」
相較新生代，高國輝認為中生代的表現會是球隊的關鍵，點名高國麟、張進德、范國宸如果表現穩定，球隊戰績也會跟著穩定，「希望他們扛起這支球隊的戰績，畢竟未來還是需要靠他們去扛起來。」
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