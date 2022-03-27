中職／本土案例暴增會影響開季嗎？蔡其昌：希望不要

中華職棒今天舉行開季宣傳記者會，也揭曉聯盟年度口號「#鬥陣相挺」，不過今天本土疫情案例暴增，而中職開幕戰剩下不到一周，會長蔡其昌表示，會配合疫情指揮中心指示，「希望不要受影響」。

根據中央流行疫情指揮中心（CDC）今天公布，本土病例新增83例，創下今年新高，對於中職賽事是否會受到影響？蔡其昌表示，基本都是配合疫情指揮中心，目前沒有升高防疫等級，我們會隨時注意情況，希望在民生正常、經濟發展、防疫3件事情取得平衡。

年度口號「#鬥陣相挺」除了象徵棒球界團結，也有台灣團結抗疫的意味在，蔡其昌表示，如果今年不受疫情影響，相信聯盟營業額可以成長20%，持續把餅做大，「我相信職棒還是有很大空間的」。

在開季宣傳記者會上，蔡其昌輪流誇獎五隊，不過稱讚到富邦悍將隊全面改組「相當有機會進步」時，台下球迷忍不住喊：「會長不要舒服我們。」

對於樂天桃猿隊，蔡其昌除了關注球場改建外，也提出陳冠宇近期在熱身賽無失分的好表現，「我想樂天相當有機會。」而味全龍隊在熱身賽4戰全勝，蔡其昌也說：「展現出在加盟第二年爭冠的企圖心。」

至於統一獅隊，蔡其昌當然提到資深獅迷、副總統賴清德，「前幾天就有超級球迷在總統府嗆聲，我想獅隊今年一定很有壓力，不要辜負副總統的期望。」

至於中信兄弟隊，蔡其昌重申自己只有去總統府那天承認自己是「爪迷」，但接下來就要保持會長的中立身分，也透露有小球迷跟他說：「會長我們要二連霸。」

中職今年跟鋼彈聯盟合作，蔡其昌表示，就是因為希望讓球迷開心，未來如果柯南、蠟筆小新也都有機會，就看球迷喜不喜歡，「就像你們那麼喜歡要看聯盟規章，我就放上去，之後如果要有獎徵答，就來考大家規章內容。」