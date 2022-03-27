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中職／月薪上看25萬 郭天信只簽一年約繼續拚

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
郭天信。記者陳正興／攝影
郭天信。記者陳正興／攝影

味全龍隊「天哥」郭天信新球季月薪上看25萬元，漲幅高達150%，21歲的他還沒打算「定下來」，自己主動提出簽一年約就好，希望想再拚更好的成績。

龍隊目前尚未公布團隊薪資，郭天信去年月薪10萬元，今年有望一口氣升至25萬元，他今天受訪時未透露詳細數字，僅表示對於結果「很滿意」，也希望職棒生涯可以打久一點。

確定只簽下一年合約，郭天信是自己不打算簽下複數年「綁定」，他表示：「再拚看看，也許有機會成績更好，想再嘗試，一開始就沒有提（複數年）。」

郭天信去年繳出打擊率3成08、125支安打、22盜的成績，在新人王票選排名第2，也拿下外野金手套、最佳十人獎項，不過今年目標他沒有設定個人獎，「比起那些獎項，我更在乎團隊的輸贏，還是希望今年可以打進季後賽。」

面對職棒第二年，郭天信休賽季期間強化身體，變得更精實，目標是一整季不受傷，「去年一整季都沒有受傷，這點還不錯，至少很健康。」

味全龍隊目前在官辦熱身賽4勝0敗，戰績位居第一，郭天信也認為目前球隊氣勢很好，希望延續到開季，「因為很年輕，有時候聲音比球迷還大聲，我想這是我們球隊的風格，（林）智勝賢拜他們進來也沒有適應問題，跟著我們一起瘋」。

郭天信 味全龍

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