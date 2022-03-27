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中職／練完球來參加活動 呂彥青預計4月中進入實戰

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒新球季開幕記者會。
中華職棒新球季開幕記者會。

中信兄弟隊因張志豪受傷，今天由呂彥青「代打」出席中華職棒開季宣傳記者會，呂彥青也因肩膀疲勞導致春訓進度落後，不過目前已經回到訓練，預計4月中進入實戰。

張志豪昨天在官辦熱身賽代打時敲出自打球擊中右腳，球團表示，雖無大礙但稍微腫脹，因此無法出席宣傳活動，由呂彥青頂替，呂彥青今天訓練完才來參加活動。

呂彥青表示，大概春訓到中間時感覺肩膀不舒服，去醫院檢查後也說僅是疲勞，沒有發炎，因此多休息了一周，「現在調整都還在進度中。」雖然呂彥青坦言原本為了準備台日賽，有把進度往前拉，但不能確定是否因此感到不適。

目前自辦、官辦熱身賽都還沒出賽過，呂彥青進度在牛棚投了3、4次，預計下周進入實戰投打練習（Live BP），再來就是實戰，預計4月中可以回到投手丘，他說：「搞不好跟德保拉同步上去」。

今年的目標，呂彥青依舊放在之前說過的「投到7局」，他說：「我對於勝投這些不是很在意，能夠投滿7局、為球隊貢獻比較重要。」

呂彥青 張志豪 牛棚

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