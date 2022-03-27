中職／第六隊領隊、教頭有人選 台鋼近期送交企劃書

中華職棒今天舉行開季宣傳活動，會長蔡其昌也透露第六隊籌辦進度，預計近期就會遞交營運企劃書，其中領隊、總教練也已經有鎖定人選，就等台鋼集團宣布。

台鋼集團在3月2日前往聯盟簽下加盟意向書，接下來進度是遞交營運企劃書，蔡其昌表示，就目前了解，應該近期會送到聯盟，聯盟收到後也會協助調整、看有無缺漏，預計4月搞定，接下來最快時間召開常務理事會，預計5月可以走完程序，參加季中選秀。

聯盟秘書長楊清瓏表示，營運企劃書中需要包括人力配置，場地、選手安排以及近5年的營運內容等，這些都需要呈報給聯盟。

蔡其昌表示，就目前私下了解，台鋼很積極的在籌備，領隊、總教練應該會先決定，「就看他們什麼時間宣布。」

而球迷關心的CPBL TV籌備進度也已進入最後階段，蔡其昌表示，應該下周就會公布，單隊方案是主場賽事，收費與Twich差不多，不過如果五隊通包的「套餐」會比單隊收費乘以五便宜一些，「有跟電信業者溝通，既然是五隊都看，就打點折扣」。