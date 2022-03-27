日職／火腿近藤健介秀中文 相信王柏融本季會有好表現

今天日職火腿隊台灣粉絲團貼出影片，「大王」王柏融的隊友兼球隊主砲近藤健介特地用中文向台灣球迷問好，並表示自己很想來台灣，也想實地走訪首都和台北101。

日職球季於25日開打，火腿隊台灣粉絲團也PO出先前錄製的影片，陣中主將、獲選東京奧運日本武士隊的近藤健介特地用中文向台灣球迷打招呼：「大家好，我是近藤健介！」

近藤健介表示，自己共來過台灣兩次，最近一次來台是2019年世界12強賽時，很想再來台灣玩，並提到自己從沒到訪過台北，也很想親臨台北101。

談到球隊本季情況，近藤健介坦言現在是陣容重整階段，但大家還是鬥志十足。近藤也看好與自己同年齡（28歲）的王柏融能有好表現，期許兩人以「年長組」的身分成為球隊的領頭羊，率領球隊前進。影片最後他也不忘再以中文精神喊話：「各位台灣球迷，球季就要開始了，FIGHT！」

近藤健介去年出賽全隊最多的133場，敲出133支安打其中包含11轟、貢獻69分打點，打擊率.298、OPS0.885。他的安打數、全壘打數、打點、打擊率、長打率都是全隊最高，替火腿提供最穩定的火力輸出。王柏融則在全壘打數、打點和長打率都僅次於近藤健介，排名火腿第二。