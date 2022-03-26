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中職／紅色大砲劉基鴻3分砲 狂龍3月提早駕到豪取4連勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊洋投鋼龍先發4局失1分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投鋼龍先發4局失1分。圖／味全龍隊提供

球季還沒開打，味全龍隊先打出3月狂龍氣勢，今天在官辦熱身賽以6：4擊敗統一獅隊，目前4戰全勝，續當唯一不敗球隊，兩位洋砲都還未投入戰線就已展現競爭力。

龍隊此役由洋投鋼龍先發，投4局共用49球，被敲3安打、失1分，有5次三振、沒有保送，失分出現在第4局，林靖凱敲出三壘打，羅薩以高飛犧牲打助獅隊先馳得點。

龍隊0：1落後局面沒有維持太久，打線在4局下就有回應，林智勝安打掃回第1分，單局5安打進帳3分，獅隊先發投手施子謙以4局失3分收工。

龍隊在第6局的另一波3分攻勢，則是由劉基鴻一棒送出中外野大牆，三分砲棒打王鏡銘。

戰局在第9局帶來些許懸念，伍鐸把關最後一道防線，先是連續4顆壞球保送姚雨翔，再於2好球時遭蘇智傑掃出兩分砲。

龍隊此役敲出14支安打，劉基鴻貢獻3安最搶眼，團隊目前在官辦熱身賽取得4戰全勝，兩位洋砲鈦龍、龍德力尚未投入戰線，龍隊戰力還非完全體，已打出5隊最佳狀態揮軍開季。

劉基鴻敲出三分砲。圖／味全龍隊提供
劉基鴻敲出三分砲。圖／味全龍隊提供
劉基鴻敲出三分砲。圖／味全龍隊提供
劉基鴻敲出三分砲。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 施子謙

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