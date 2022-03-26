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中職／陳冠宇5局無失分奪勝 表現力壓泰迪
中華職棒官辦熱身賽進入尾聲，今天在澄清湖球場的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，兩隊都在測試開季先發人選，猿隊陳冠宇延續自辦熱身賽的好表現，先發5局無失分，兄弟洋投泰迪首次登板4.1局失2分吞敗，猿隊最終就以2：0拿下勝利。
陳冠宇在自辦熱身賽兩場出賽，累計7局無失分，今天在官辦熱身賽初登板，唯一小亂流是在4局上，開局保送又被敲安，但他也連續三振福來喜、陳子豪，化解危機，5局僅被敲出3支安打，另有4次三振、1次保送。
陳冠宇退場後，接手的王溢正狀況也很好，中繼3局投出9上9下，沒被敲安也沒有保送，7局更投出連3K的徹底壓制；朱俊祥收尾最後1局，聯手完封。
兄弟先發投手泰迪是開幕戰先發投手人選之一，今天首次登板，4.1局被敲5支安打，丟掉2分，另有5次三振無保送，投球數也拉到64球。
猿隊在2局下趁著泰迪不穩，連續3支安打攻下分數，1出局後林智平的二壘打點燃攻勢，邱丹敲安後也趁傳推進，形成二、三壘有人，成晉關鍵安打一棒敲回2分。
兄弟洋砲福來喜今天首次蹲捕，還有一次阻殺成功，不過打擊上依舊繳白卷，3打數無安打，吞下2K，官辦熱身賽至今9打數有4次被三振，安打還沒開張。
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