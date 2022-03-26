春季聯賽／陳宇宏無四死球完投勝 安永鮮物搶勝

成棒春季聯賽安永鮮物今天派出U23世界盃國手陳宇宏先發，無四死球完投，僅失1分、好投壓制，率隊以2比1擊敗台南市隊；合作金庫則與桃園市隊打和，目前維持不敗。

111年全國成棒甲組春季聯賽社會隊賽事，安永鮮物今天與台南市成棒隊交手，安永鮮物派出去年底在U23世界盃棒球賽表現亮眼的投手陳宇宏先發。

陳宇宏今天開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後才被敲出安打，但力守不失分，6局接連被敲2支安打、隊友守備失誤，失掉1分責失分。

陳宇宏今天用球數精簡，總計用97球完投9局，僅被敲出5支安打，投出1次三振、無四死球，僅失1分責失分，表現亮眼、拿下勝投。

安永鮮物今天1局靠著四壞保送、盜壘、潘世勳適時安打，先馳得點，3局再靠著潘世勳三壘打、高飛犧牲打多添1分保險分，幫助球隊拿下勝利。

合作金庫成棒隊今天賽前春季聯賽4戰全勝，今天與桃園市隊交手，合庫先發投手吳昇峰前3局沒有失分，4局單局被敲3支安打，失掉1分。

吳昇峰今天總計用82球投6局，被敲出8支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

合庫首局靠著接連四壞保送、高飛犧牲打先馳得點，4局上再靠著觸身球保送、失誤、四壞保送、陳智輝安打，送回團隊第2分，桃園市隊4局下追回1分，合庫6局靠著李亦崴二壘打、失誤，再跑回1分，取得3比1領先。

桃園市隊9局下追分，靠著陳喆閎適時二壘打、一棒送回2分、扳平比數，兩隊終場以3比3握手言和，合庫賽後戰績5連不敗，桃園市隊戰績1和2敗、勝場還沒開張。