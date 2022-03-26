春季聯賽／謝葆錡6局無失分先發勝 台啤搶首勝
成棒春季聯賽台灣啤酒投手謝葆錡今天先發6局無失分、好投壓制，徐博瑋開轟，終場以3比1擊敗高苑科大、拿下首勝；台灣運彩投打發揮，終場以14比4擊敗嘉南藥理大學。
111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊賽事，台灣啤酒（國立體大）今天與高苑科大交手，台灣啤酒派出投手謝葆錡先發，謝葆錡總計用80球投6局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制。
今天比賽兩隊前5局沒有拿下分數，台灣啤酒6局靠著徐博瑋陽春砲先馳得點，7局靠著保送、失誤、滾地球、林岳谷適時安打送回第2分，8局靠著觸身球保送、四壞保送、暴投再多跑回1分保險分。
台灣啤酒後援投手宮象謙7局接手後援登板，8局2人出局後接連被敲2支安打、失掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機，今天總計後援投3局，被敲2支安打，投出1次三振、沒有保送，失掉1分，有救援成功。
台灣運彩（輔仁大學）今天與嘉南藥大交手，台灣運彩投打發揮，先發投手李浚嘉總計用83球投6局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分），為優質先發、拿下勝投。
今天比賽8局打完，台灣運彩5比4領先，台灣運彩9局上再起攻勢，靠著單局6安、3次保送、對手2次守備失誤，一口氣打了14人次、攻下9分大局，順利拿下比賽勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言