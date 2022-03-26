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中職／兄弟洋砲熱身賽初蹲捕 近15年來第一人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊洋砲福來喜。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋砲福來喜。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天排出「全攻擊」陣容，洋砲福來喜穿上護具坐鎮本壘後方，成為中華職棒近15年來第一位在官辦熱身賽蹲捕的外籍球員。

32歲的福來喜主要守備位置為一壘及捕手，官辦熱恩賽前三場都是擔任代打或指定打擊，今天首次擔任捕手，搭配的洋投泰迪也是轉隊至中信兄弟後的首次出賽。

中華職棒史上外籍捕手本來就不多，最近一次是2007中信鯨隊的藤本博史，無論在該年的熱身賽、例行賽都有留下出賽紀錄，不過例行賽一軍僅出賽24場，球季結束後未獲續約，此後中職未再出現外籍捕手。

中職史上共有22位洋將在捕手位置留下一軍出賽紀錄，第一位是1990年味全龍隊馬斯，僅蹲過1場，第一位專職捕手應該是隔年三商虎隊找來的霸多，蹲捕了24場，生涯出賽最多則是興農牛隊神真水，1997、1998年合計蹲捕71場。

中職 中信兄弟 中華職棒

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