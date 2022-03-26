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棒球／國中硬式聯賽 桃園仁和首度闖進冠軍戰

中央社 / 台北26日電

國中硬式棒球聯賽4強，桃園仁和今天與高雄忠孝交手，仁和王興楷敲出超前比數二壘打，邱立璿後援4.1局無失分，以9比3搶勝、首闖冠軍戰，將與同樣來自桃園的新明爭冠。

110學年度國中棒球聯賽（硬式組）今天舉行4強賽，桃園市仁和國中今天與上屆亞軍高雄市忠孝國中交手，兩隊前4局打完3比3戰成平手，仁和5局有攻勢，靠著四壞保送、接連安打攻佔滿壘，王興楷清壘二壘打，一棒送回3分、幫助球隊超前比數。

仁和6局延續士氣搶分，靠著觸身球保送、短打推進、暴投、失誤先拿1分，接連安打攻佔得點圈，王興楷再補上安打，替球隊再添2分保險分；王興楷今天扮演稱職4棒角色，單場2安、貢獻5分打點。

仁和投手邱立璿3局危機時接替投球，後援投4.1局僅被敲出2支安打，投出3次三振、2次四死球，無失分，替球隊守住勝利。

仁和拿下勝利、晉級冠軍戰，改寫隊史最佳成績，過去最佳成績為107學年度的季軍。總教練曾偉誠賽後直呼：「這場勝利是屬於大家的」，他提到，今天第5棒陳沛宇近況好，對手一定會抓他，所以提醒前一棒王興楷要做好準備。

曾偉誠表示，「選手每個人都要有責任，要有左右勝負的能力，王興楷是最穩定的打者，所以讓他打第4棒。」王興楷也沒有辜負教練團的期待，扮演搶勝功臣。

改寫隊史最佳成績，明天將與同樣來自桃園的新明國中爭冠，曾偉誠說，「前人種樹、後人乘涼」，感謝教練團跟球員犧牲假期練球，不會因為預賽曾贏了新明就有信心，保持平常心，輸贏都是桃園的勝利。

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