日職／旅日2野手初上場 王柏融先發3打數掛蛋

日本職棒兩名旅日野手的本季首次出賽都在今天，火腿隊的王柏融先發3打數未敲安，本季首安還要再等等，而西武隊的吳念庭則是在比賽後段代跑上場，沒機會打擊。

火腿隊今天對上軟銀隊，打線狂敲3轟，洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）單場雙響，清宮幸太郎也貢獻1發，但都是陽春砲，最後以3：6吞下開季2連敗。

王柏融擔任先發第2棒、左外野手，3打數吞下2K，分別在1局上、6局上，4局上則是敲出二壘滾地出局，對軟銀先發投手東濱巨一籌莫展，6局下守備時被換下，新球季首戰留下3打數無安打、打擊率0的成績。

火腿打線幾乎只有洋砲艾爾坎塔拉醒著，4打數敲出3安打，4局先對東濱巨敲出左外野全壘打，6局再轟出右外野全壘打，另外8局上面對又吉克樹再補敲1安；前2打數無安打的清宮幸太郎則是在9局上補上一發陽春砲。

軟銀先發東濱巨今天面對火腿隊投7局只掉2分，被敲4支安打，另有7次三振、1次保送；火腿隊堀瑞輝昨天才中繼1局，今天又擔任「假先發」1局無失分。

關鍵在5局下河野龍生一口氣丟掉5分，軟銀隊在2出局滿壘情況下，靠著連續3支安打得分，柳田悠岐、栗原陵矢的安打各有2分打點，洋砲賈西亞（Yurisbel Gracial）有1打點。

另一戰西武隊以5：0擊敗歐力士隊，拿下開季首勝，山川穗高一人就包辦4分打點，分別是1局下的三分砲、8局下的1分打點二壘打，而吳念庭也在此時上場代跑山川，沒輪到打擊機會。