中職／臉書曬稚嫩照網友喊可愛 江坤宇盼能變總統府「常客」

中信兄弟去年拿下隊史暌違11年冠軍，昨前往總統府接受總統蔡英文表揚。已是三度造訪的主力游擊手江坤宇，也在臉書曬出青少棒時期跟著中華隊參訪總統府的照片，稚嫩模樣獲得不少粉絲大讚，「太可愛！」

現年21歲的江坤宇，曾在2016年LLB世界青棒賽代表中華隊扛下首棒重任，並擊敗美西代表隊順利捧回金盃。2018年再代表中華青棒隊，前去征戰小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，勇奪冠軍。擁有豐富國手經驗的他，近年守備能力出色、也擁有強大抗壓性，成為隊上不可多得的黃金游擊手。

在昨日接見總統後，江坤宇也憶起年少時的經歷，並真誠寫下，「只要努力希望以後都能常進總統府。」並附上2016、2018年代表台灣青棒與總統相見歡的照片，青澀模樣獲不少球迷讚賞，直呼「根本吃可愛長大的！」粉絲們也期盼往後能每年見自己支持的球隊前往總統府。