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中職／正版「哈林哥」來了！悍將邀庾澄慶410新莊開球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊邀請「哈林」庾澄慶擔任4月10日的開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊邀請「哈林」庾澄慶擔任4月10日的開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊將在4月4日及9、10日於新莊棒球場進行主場開幕周，今天宣布重磅驚喜，「哈林」庾澄慶將擔任10日一戰的開球嘉賓，與悍將隊總教練丘昌榮來場真假「哈林哥」相見歡。

悍將今年首檔主題日「WE WILL」開幕周，除了日前已公布4日將由雷鬼歌手MATZKA帶來賽前演唱之外，球團今天宣布，10日將邀請音樂頑童「哈林」庾澄慶擔任開球嘉賓。

丘昌榮因長相與庾澄慶有幾分神似，過去就常被開玩笑喊作「哈林哥」，今年是他掌悍將兵符第一年，球團也大玩創意，今天公布的開球嘉賓超有梗，找來正版庾澄慶，將和丘總在棒球場首度同台合體，會在賽前開球活動激起怎麼樣的驚奇火花，同框畫面已讓外界超期待。

悍將年度口號「WE WILL」象徵在2022年勇奪年度第一的決心，誓言要打出佳績，首檔主題日「WE WILL」3天期間活動滿滿，Fubon Angels與應援團將在賽前場外2樓舞台活動和大家見面，4日在下午3點半一起教唱年度主題曲「WE WILL」與最新應援舞蹈， 9日在下午3點半教學悍將全新嗆司曲「一擊稱霸」，10日在中午12點30分則是Fubon Angels新成員報到見面會。

球隊也準備精美贈品要送給進場球迷，4日凡購買內野有價票券即可領取「迷彩應援方巾」一份，9日憑內野熱區有價票券即可獲得「WE WILL應援旗」，10日憑內野熱區有價票券即可獲得「好邦手帆布袋」，主題日期間進場時也可領取「樺達硬喉糖」。

為了響應綠色賽事，球迷透過台北捷運前來新莊城堡加油，只要到新莊捷運站與主題車站合影留念並前往新莊球場觀賽，並於4月主場賽事期間於悍將服務台出示畫面，就可以免費換到一張今年悍將主視覺的捷運卡貼。

丘昌榮 棒球 富邦悍將

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