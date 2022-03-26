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日職／開幕戰教頭對尬 新庄瞬間移動、藤本坐神轎華麗登場

聯合新聞網 / 綜合報導
藤本博史氣勢磅礡地坐在神轎上被抬進場。 截圖自Full-Count（フルカウント）官方推特
藤本博史氣勢磅礡地坐在神轎上被抬進場。 截圖自Full-Count（フルカウント）官方推特

昨火腿作客軟銀不只比球技連出場儀式都要比個高下，向來花招百出的火腿監督新庄剛志，身著閃閃發光「BIG BOSS」字樣外加瀰漫煙霧，打造出瞬間移動的效果，輸人不輸陣，軟銀監督藤本博史竟也坐著神轎隆重登場，此役開幕戰堪稱史上最豪華、浮誇。

「BIG BOSS」新庄剛志作客軟銀開幕戰搶盡鋒頭。 截圖自影片
「BIG BOSS」新庄剛志作客軟銀開幕戰搶盡鋒頭。 截圖自影片

在兩隊球員介紹完畢後，重頭戲新庄剛志在看台向大家打招呼後，隨後營造出瞬間移動的效果，從球場中央的箱子華麗現身，胸前還有會發光的「BIG BOSS」字樣，吸引全場注目。

 藤本博史也不是省油的燈，氣勢磅礡地坐在神轎上被抬進場，現場氣氛整個嗨翻。球員們更是止不住笑意，看著自身教練為了開幕儀式卯足全力。

另外有趣的是，在開球儀式中竟不是客隊第一棒擔任打者，而是新庄剛志自己操刀帶著球棒上場，但也沒揮棒而是直接用手接，逗趣模樣成全場焦點。

但即便新庄剛志奇招百出，並不斷轉換投手調度，仍敗給軟銀隊洋砲葛維斯（Freddy Galvis）的一記逆轉滿貫砲，讓地主軟銀以4：1將勝利留下。

神轎

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