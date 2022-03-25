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中職／開幕戰「胡」了 胡智為5局好投屠猿成開幕戰首選

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
胡智為。報系資料照
胡智為。報系資料照

統一獅隊胡智為在開幕戰先發之爭跑第一，今天在官辦熱身賽面對樂天桃猿隊先發5局僅失1分，蘇智傑、姚雨翔雙雙開砲，獅隊終場以5：3擒下猿隊。

獅隊將在4月2日開幕戰作客出戰中信兄弟隊，胡智為朝此戰積極備戰中，今天在熱身賽的投球內容也呈現好投，先發5局僅用60球，被敲4安打、失1分，首局挨了藍寅倫的三壘打，隨後因梁家榮的高飛犧牲打掉分，此後未再讓猿隊攻破。

猿隊的先發投手曾仁和就比較不走運，15日的出賽才因強襲球打到右腳踝傷退，今天的出賽又是右腳「中彈」，第1局就挨了強襲球，續投到第3局出現多顆離譜壞球，保送陳傑憲後，教練團決定提前啟動換投。

曾仁和的傷勢初步評估為單純的肌肉撞挫傷，此役先發2局、共用36球，被敲2安打、2保送，丟掉2分是因首局蘇智傑的兩分砲。

獅隊持續擴大優勢，姚雨翔第4局敲出陽春砲，第6局4安打串聯攻下2分；猿隊打線以邱丹表現最亮眼，3打席皆上壘，包括1支二壘打、1支一壘打，貢獻1分打點，替補上場的林承飛則是2打數都敲安。

獅隊在官辦熱身賽前3戰吞下1敗2和後，憑藉這一仗終於開胡，開幕戰先發人選第一志願也浮現，胡智為若無狀況將為獅隊打頭陣。

胡智為 曾仁和

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