中職／江少慶4局無責失 艾思凱「開箱」成勝敗分水嶺

兩張土洋王牌對壘，江少慶、布里悍都繳出4局失1分成績單，富邦悍將隊新洋投艾思凱在第6局「開箱」被敲安連連，味全龍隊趁勢單局搶下3分，形成勝敗分水嶺，龍隊終場以5：1贏球，在官辦熱身賽目前3戰全勝。

全聯盟第一高薪本土選手江少慶表訂將在悍將隊前2場先發登板，今天的出賽負荷已提升到4局、71球，被敲5安打、失1分（無責失），送出4次三振。

江少慶前3局未失分，第4局李凱威打向左外野，先因高國麟的失誤讓他站上二壘，推進三壘後，又因捕手戴培峰的捕逸送分，讓江少慶丟掉1分非責失分。

布里悍先發4局僅用42球，送出4K，失分出現在第3局，林哲瑄、戴培峰連續敲出安打，無人出局就攻占一、三壘，但董子恩隨後出現雙殺打，僅失1分將失血最小化。