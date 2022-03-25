快訊

200萬B肝帶原健康者仍有肝癌風險 四危險族群須注意

「這些人都考不贏我！」 她花7個月霸氣考上警察

中職／江少慶4局無責失 艾思凱「開箱」成勝敗分水嶺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
江少慶先發4局失1分（無責失）。圖／富邦悍將隊提供
江少慶先發4局失1分（無責失）。圖／富邦悍將隊提供

兩張土洋王牌對壘，江少慶、布里悍都繳出4局失1分成績單，富邦悍將隊新洋投艾思凱在第6局「開箱」被敲安連連，味全龍隊趁勢單局搶下3分，形成勝敗分水嶺，龍隊終場以5：1贏球，在官辦熱身賽目前3戰全勝。

全聯盟第一高薪本土選手江少慶表訂將在悍將隊前2場先發登板，今天的出賽負荷已提升到4局、71球，被敲5安打、失1分（無責失），送出4次三振。

江少慶前3局未失分，第4局李凱威打向左外野，先因高國麟的失誤讓他站上二壘，推進三壘後，又因捕手戴培峰的捕逸送分，讓江少慶丟掉1分非責失分。

布里悍先發4局僅用42球，送出4K，失分出現在第3局，林哲瑄、戴培峰連續敲出安打，無人出局就攻占一、三壘，但董子恩隨後出現雙殺打，僅失1分將失血最小化。

勝敗關鍵於第6局上演，悍將隊新洋投艾思凱首度在熱身賽登板，以K掉吉力吉撈．鞏冠開局後迎來危機，李凱威敲安、劉基鴻保送， 陳品捷的安打送回龍隊的超前分，拿莫．伊漾（朱祥麟）、林孝程的安打持續補刀，艾思凱最終投1局失3分，被敲5安打、1保送，有2K。

艾思凱「開箱」，投1局被敲5安打、失3分。圖／富邦悍將隊提供
艾思凱「開箱」，投1局被敲5安打、失3分。圖／富邦悍將隊提供

江少慶 李凱威

延伸閱讀

中職／新莊站內滿滿悍將 快來找林益全、高國輝打卡

中職／悍將2洋投下周熱身賽登板 開幕戰誰投重點指標

中職／江少慶投3局挨轟失2分 楊晉豪超前安悍將奪勝

中職／霸帝士連3場保底2安 悍將13安打暈味全

相關新聞

中職／總統也知「舉頭三尺有威助」傳說 助總嚇一跳

中信兄弟隊奪得2021年中華職棒總冠軍，也在今天獲得總統蔡英文接見，成為史上第3支前進總統府的中職球隊，總教練林威助連續...

中職／初次總統府致詞太緊張 王威晨喊話：再講10次

身為中信兄弟隊長，王威晨今天做為球員代表在總統府致詞，中間一度忘詞而講得「卡卡」，他希望未來還有機會，「可以再講10次。...

中職／致詞聽到打瞌睡 李振昌沒漏掉獅迷賴清德的話

去年中職冠軍中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，「終結者」李振昌昨晚還在高雄澄清湖球場出賽，今天聆聽致詞時忍不住小盹龜（打瞌...

中職／下次見總統又要隔10年？周思齊：我還在打嗎？

中信兄弟隊隊史暌違11年再次奪冠，今天以2021年中華職棒總冠軍的身分前進總統府，總統蔡英文接見時還點名周思齊「斜槓人生...

中職／詹子賢2進總統府 搞怪拍照還有蔡其昌動作指導

中信兄弟隊在去年奪得隊史暌違11年的中華職棒總冠軍，陣中沒有太多人進過總統府，就連總教練林威助也是第一次，外野手詹子賢倒...

日職／開季一軍台將+1 張奕緊急報到首度參與開幕戰

日本職棒今天開打，原本有兩名台將王柏融、吳念庭登錄開季一軍名單，今天臨時「+1」，歐力士隊因左投山田修義為新冠肺炎密切接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。