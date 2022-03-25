中職／江少慶4局無責失 艾思凱「開箱」成勝敗分水嶺
兩張土洋王牌對壘，江少慶、布里悍都繳出4局失1分成績單，富邦悍將隊新洋投艾思凱在第6局「開箱」被敲安連連，味全龍隊趁勢單局搶下3分，形成勝敗分水嶺，龍隊終場以5：1贏球，在官辦熱身賽目前3戰全勝。
全聯盟第一高薪本土選手江少慶表訂將在悍將隊前2場先發登板，今天的出賽負荷已提升到4局、71球，被敲5安打、失1分（無責失），送出4次三振。
江少慶前3局未失分，第4局李凱威打向左外野，先因高國麟的失誤讓他站上二壘，推進三壘後，又因捕手戴培峰的捕逸送分，讓江少慶丟掉1分非責失分。
布里悍先發4局僅用42球，送出4K，失分出現在第3局，林哲瑄、戴培峰連續敲出安打，無人出局就攻占一、三壘，但董子恩隨後出現雙殺打，僅失1分將失血最小化。
勝敗關鍵於第6局上演，悍將隊新洋投艾思凱首度在熱身賽登板，以K掉吉力吉撈．鞏冠開局後迎來危機，李凱威敲安、劉基鴻保送， 陳品捷的安打送回龍隊的超前分，拿莫．伊漾（朱祥麟）、林孝程的安打持續補刀，艾思凱最終投1局失3分，被敲5安打、1保送，有2K。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言