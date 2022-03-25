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日職／明天先發今天先中繼 BIGBOSS奇招連發還是輸
火腿隊監督「BIGBOSS」新庄剛志奇招連發，開幕戰不僅安排新人投手先發，還把去年10勝的伊藤大海、明天先發的堀瑞輝都壓上來中繼，一度令軟銀隊一籌莫展，不過洋砲葛維斯（Freddy Galvis）在8局下的逆轉滿貫砲，讓軟銀仍以4：1帶走勝利。
火腿今天推出22歲的北山亘基登板先發，這是火腿隊史66年來第一次讓新人在開幕戰扛起先發投手，整個日職史上也僅是第14人、選秀制度啟用後第3人。
北山亘基在官辦熱身賽最多只投過2局，今天也不意外是「假先發」的形式，投完2局就退場，被敲2支安打另有3次四壞球，不過沒有失分。
接替的投手選擇也很令現場日本媒體吃驚，第二任投手加藤貴之去年25場出賽全都是先發，今天中繼1局，第三任根本悠楓是生涯初登板，1局無失分，第四任更推出原本外界預測的開幕戰先發投手伊藤大海，也只投了2局就退場，沒被敲出安打。
在無失分的狀況下，火腿在7局下更推出了堀瑞輝，投完1局無失分，去年60場出賽都是後援的他在此時登板，看似不是太奇怪的定位，但26日火腿的預告先發正是堀瑞輝。
火腿雖然靠著4局上石井一成的陽春砲先馳得點，不過8局下去年「守護神」杉浦稔大提前登板，卻被敲2安加上1次保送，1人出局滿壘留給西村天裕接手，結果被曾在大聯盟敲出109轟的葛維斯轟出逆轉滿貫砲。
至於火腿台將王柏融則是整場坐足板凳，加上西武隊吳念庭、歐力士隊張奕今天也都未上場，三名開季一軍的台將在開幕戰缺席。
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