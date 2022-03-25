中職／曾仁和「魚尾巴」10天兩度中彈 初步評估撞挫傷

樂天桃猿隊「土虱」曾仁和的「魚尾巴」最近不太走運，15日才剛被強襲球打到右腳踝，導致提前退場，今天再度右腳「中彈」，帳面上僅投2局就退場，球團表示，初步評估為單純的肌肉撞挫傷。

中職官辦熱身賽持續進行中，猿隊今天在澄清湖球場與統一獅隊交手，猿隊由曾仁和先發登板，第1局就挨了強襲球直擊右小腿，續投到第3局出現多顆離譜壞球，保送陳傑憲後，教練團決定提前啟動換投。

曾仁和此役先發2局、共用36球，被敲2安打、2保送，丟掉2分是因首局蘇智傑的兩分砲。

這已非曾仁和在今年春訓首度遇強襲球傷身，15日的出賽才因強襲球打到右腳踝傷退，當時總教練曾豪駒形容「魚尾巴」被打到，幸好沒有大礙，但今天的出賽又是右腳「中彈」運氣欠佳，初步評估為單純的肌肉撞挫傷。