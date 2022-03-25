日職／山本由伸秀「五冠王」身手 張奕、吳念庭未出賽

歐力士隊緊急拉上張奕支援今天的開幕戰，然而台灣球迷期盼的戲碼並未上演，張奕與西武隊的吳念庭都坐足板凳，山本由伸先發8局無失分的好投，幫助歐力士以6：0擊敗西武，拿下隊史相隔12年的開幕戰勝利。

日本職棒新球季今天開打，原本只有王柏融、吳念庭兩名台將進入開季一軍名單，但歐力士因左投山田修義被列為新冠肺炎密切接觸者，緊急抹消登錄，拉上張奕頂替，也剛好今天歐力士作客對上西武。

結果歐力士今天還輪不到張奕登板，先發的山本由伸延續去年球季投手「五冠王」實力，用104球投完8局，僅被敲出3支安打，另有9次三振、2次保送，加上村西良太1局無失分，聯手完封西武。

西武先發9人打好打滿，不過只有3人敲出安打，洋將奧格雷迪（Brian O'Grady）4打數2安打，另外中村剛也、愛斗各1支安打，吳念庭沒有等到上場機會。

歐力士打線敲出7安，第9棒安達了一4打數2安、2分打點，第3棒的吉田正尚則是4打數2安打、1分打點，第2棒宗佑磨在6局上敲出全隊第1分。

歐力士上一次在開幕戰贏球已是2010年，隔年開始沒有在開幕戰贏過，2012年以來更是吞下10連敗，差點追平1991到2001年阪神隊的開幕戰11連敗紀錄。