中職／鋼彈聯名CPBL引正反看法 網酸：問題出在吉祥物

中職首度與日本人氣動漫「機動戰士鋼彈 」合作，將推出最強聯名商品。5隊吉祥物加上台灣犬「歐吿」，今日正式以鋼彈RX-78-2造型亮相，但設計卻引來網友吐嘲，直批「有夠醜...」，但也有網民認為造型蠻可愛的。

5隊吉祥物統一獅隊「萊恩」、中信兄弟隊「小翔」、樂天桃猿隊「Rocky」、味全龍隊「威弟」、富邦悍將隊「Frankie」及中職台灣犬「歐告」，今正式化身鋼彈RX-78-2，立馬在網路上掀起惹熱議，PPT網友甚至給這次聯名設計負分差評。

中職號稱此次為最強聯名，引起外界高度期待，但不少網友看到成品卻大失所望，豪不留情批評，「醜到滿分」、「是錢給的太少嗎？」、「中職行銷團隊要檢討」，不過有網友也點出是吉祥物長相問題，「吉祥物直接套上就不好看，不能怪設計吧」、「好不好應跟吉祥物本身有關吧」、「醜的是吉祥物本身」。

不過此設計也有球迷買單、大讚可愛，「我覺得滿讚的啊」、「蠻可愛的阿 鋼彈不就這樣嗎?」、「我會買爆。」聯名商品將於本周26、27日在台北新光三越站前店廣場舉行宣傳。