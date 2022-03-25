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中職／初見總統 德保拉讚蔡英文：很有美德

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，投手官大元（左起）及洋投德保拉、象魔力都有出席。圖／總統府提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，投手官大元（左起）及洋投德保拉、象魔力都有出席。圖／總統府提供

作為2021年中華職棒總冠軍隊，中信兄弟隊今天前進總統府接受表揚，不少球員都是初體驗，來自多明尼加的德保拉也是第一次親眼見到國家元首，他坦言總統蔡英文跟想像的不同，「非常和藹可親」。

德保拉去年扛起中職開幕戰先發，在總冠軍賽首戰也以8局無失分好投率隊拿下首勝，進而以4連勝橫掃統一獅隊奪冠，這兩場比賽，總統蔡英文也都有到場。

作為奪冠大功臣，德保拉今天也隨隊來到總統府，同行的洋將還有象魔力，德保拉表示：「從來沒有接受過總統表揚，很開心能夠來到台灣的總統府，但有多開心是很難描述。」

對於親眼看到蔡英文致詞，德保拉表示：「覺得她是非常和藹可親的人，跟想像的不太一樣，就滿容易親近，又很親切，很有美德。」

作為球隊王牌，德保拉因日前腰部緊繃影響到調整進度，無法連兩年扛起開幕戰先發，他表示目前恢復得不錯，都有照進度去走，預計這周末會丟牛棚、下周進入Live BP，「如果身體健康，應該4月第二周就可以實戰」。

德保拉 牛棚 統一獅

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