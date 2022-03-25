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中職／初次總統府致詞太緊張 王威晨喊話：再講10次

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨代表球員致詞。圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨代表球員致詞。圖／中華職棒大聯盟提供

身為中信兄弟隊長，王威晨今天做為球員代表在總統府致詞，中間一度忘詞而講得「卡卡」，他希望未來還有機會，「可以再講10次。」

去年拿下中華職棒總冠軍的中信兄弟隊在今天前進總統府，接受總統蔡英文表揚，王威晨被以「國民男友」頭銜介紹上才致詞，他笑說：「滿害羞的，這是大家取的，但可能總統聽到有特別看我長怎麼樣吧？」

雖然致詞內容王威晨之前已經在心中預演了幾次，但正式上場還是難掩緊張，「很榮幸可以代表球員講話，希望可以再講10次。」代表兄弟還要再拿10次總冠軍。

聽到資深獅迷、副總統賴清德致詞時喊話「統一獅還是最強」，王威晨認為這樣很好，「很有話題性，希望副總統可以來看開幕戰，因為就是我們對統一。」

中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨（左）代表致贈全隊簽名大球給總統蔡英文（右）。圖／中華職棒大聯盟提供
中信兄弟隊今天到總統府接受表揚，隊長王威晨（左）代表致贈全隊簽名大球給總統蔡英文（右）。圖／中華職棒大聯盟提供

王威晨 中信兄弟 統一獅

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